OnePlus 10 Pro n’ira pas plus loin dans la gamme Zoom

OnePlus, avec les smartphones de la série 9, a voulu élever la qualité de ses meilleurs smartphones en ligne avec ce que la concurrence offrait. En d’autres termes, le design et la construction étaient déjà au top, l’écran d’excellente qualité, les excellentes performances, il ne manquait que la photographie. Pour atteindre son objectif, il s’est associé à Hasselblad. Malgré l’amélioration significative de la qualité photographique, ce que nous avons vu, c’est qu’aucun des OnePlus 9 n’était capable d’atteindre une distance de zoom de qualité comme les autres.

Des rumeurs commencent à émerger autour de la nouvelle génération et semblent indiquer que la nouvelle gamme Pro 10 n’aura pas non plus d’investissement dans ce domaine. Mais le consommateur s’en soucie-t-il ?

Zoomer jusqu’à 50 ou 100 fois à l’aide d’une caméra périscope est déjà quelque chose de commun dans les meilleurs smartphones. Huawei est l’un des meilleurs dans ce domaine, mais nous voyons déjà une grande qualité en termes de traitement d’image et de stabilité dans d’autres marques





OnePlus avec son partenariat avec Hasselblad pour le lancement des meilleurs smartphones de cette année a pu faire un pas de plus dans la qualité photographique, mais sur la question du zoom, il n’a rien présenté de très pertinent, à part le téléobjectif capable de faire 3,3 fois zoom optique.

Dans les images suivantes, vous pouvez voir quelques exemples de photos prises avec les appareils photo OnePlus 9 Pro en modes zoom normal, grand angle.

OnePlus 10 Pro sans caméra périscope

Les rumeurs entourant le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus ont déjà commencé à faire surface et, apparemment, la caméra périscope ne sera plus une option pour la marque. Pour ce qui est avancé, le téléobjectif atteindra un zoom optique 3,3 fois et un zoom numérique jusqu’à 30 fois. Ce qui ne se démarquera en rien de la concurrence.

Mais après tout, pour qui un zoom qui monte jusqu’à 100 fois est-il utile ?

D’un point de vue technologique, il est intéressant de voir jusqu’où peut aller un petit capteur photographique placé sur un smartphone, doté d’un petit système de miroir. Cependant, le temps nous a montré que le zoom périscope n’offre pas autant d’avantages aux utilisateurs. Les scénarios où les meilleurs utilisateurs de smartphones utilisent et abusent de cette fonctionnalité sont rares.

Ainsi, il ne semble même pas que cette décision soit infondée. L’inclusion de l’une de ces caméras pourrait augmenter le prix du smartphone, avec une spécification qui n’est pas si largement utilisée. Apple est, par exemple, un autre constructeur qui maintient son zoom optique jusqu’à 3 fois.

Selon vous, OnePlus prend-il la bonne décision ou, au contraire, vous attendiez-vous à trouver un zoom infini comme la concurrence ?