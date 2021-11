Les graphiques Intel Arc Alchemist DG2-128EU peuvent avoir 6 Go de mémoire GDDR6

Intel est sur le point de libérer son dernier atout pour l’industrie des puces graphiques avec ses GPU Arc Alchemist. Et à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie, il y aura plus d’informations qui nous montreront ce que la marque nord-américaine fera.

Selon les données maintenant révélées, le modèle Intel Arc Alchemist DG2-128EU devrait apporter 6 Go de mémoire GDDR6.

Intel Arc Alchemist DG2-128EU disposera de 6 Go de mémoire GDDR6

Selon les données révélées par la chaîne youtube populaire Moore’s Law is Dead, Intel a un plan très ambitieux pour ses nouvelles cartes graphiques, en mettant l’accent sur le modèle Intel Arc Alchemist DG2-128EU. Selon les détails, la nouvelle gamme de puces graphiques sera lancée au premier trimestre 2022 et sera initialement intégrée aux ordinateurs portables Dell et ASUS et n’atteindra que plus tard les ordinateurs de bureau.

L’une des dernières nouvelles annoncées est que le modèle DG2-128EU devrait apporter avec lui 6 Go de mémoire GDDR6, et non 4 Go comme certaines rumeurs l’avaient précédemment indiqué. Vous pourrez compter sur une interface mémoire de 96 bits, ce qui est contraire à d’autres informations précédentes qui indiquaient 64 bits. Mais, pour l’instant, la possibilité que la marque lance plusieurs variantes des mêmes modèles n’est pas écartée.

Bien qu’elle soit l’une des principales sources d’informations sur cet équipement, la chaîne ne dispose pas de beaucoup d’informations concrètes sur la nouvelle carte graphique. Mais il pense que certains détails sont confirmés, tels que les graphiques Intel Arc Alchemist DG2-128EU ayant un TDP de 75 W. Par contre, il n’y a pas de données sur les prix.

Selon les révélations, cette carte graphique pourrait concurrencer AMD avec puce NAvi 24 (RX 6500 et 6400) et avec Nvidia GA107 (RTX 3050).

Jusqu’à présent, des fuites ont été révélées sur trois des nouveaux GPU Intel DG2, tels que les variantes 512EU, 384EU et 128EU. Il nous reste à suivre ce que disent ces sources les plus crédibles jusqu’à ce que la société publie réellement ces puces graphiques tant attendues.