Le Salvador veut créer une ville entière basée sur les Bitcoins

Comme nous en avons parlé ici, le Salvador est actuellement le seul pays au monde où Bitcoin peut désormais être utilisé comme monnaie ordinaire pour circuler légalement, comme le dollar américain.

Mais le pays d’Amérique centrale va plus loin et entend même désormais créer une ville entière basée sur la crypto-monnaie tant désirée et qui aura la forme d’une pièce de monnaie.

Il semble que la stratégie d’El Salvador d’accueillir les Bitcoins à bras ouverts se déroule bien, malgré quelques protestations et protestations. En plus de la réglementation et de la légalisation de la monnaie numérique, le pays a également commencé à utiliser des volcans pour exploiter cet actif. Mais les plans du pays sont encore plus ambitieux.

Le Salvador veut créer la « ville Bitcoin »

Selon les informations révélées par Coindesk et BBC News, le président de la République d’El Salvador, Nayib Nukele a maintenant révélé son intention de construire une « ville Bitcoin » près d’un volcan le long du golfe de Fonseca, situé entre les régions de Lá Unión et Conchagua.

La ville aura sa propre usine géothermique pour aider à soutenir l’extraction de crypto-monnaie. Mais il n’y aura pas de revenus, de loyers, de relevés de paiement ou d’impôts fonciers, juste une taxe sur la valeur ajoutée. La ville aura la forme d’une pièce de monnaie et disposera de plusieurs commodités. Mais, par exemple, la population résidant à La Unión pourra se rendre dans la nouvelle métropole pour travailler.

Pour l’instant, le président n’a révélé aucun calendrier concernant le processus de construction de la ville. Mais il a déclaré qu’il y aurait une « obligation Bitcoin » d’un milliard de dollars, dont la moitié servira à construire des infrastructures énergétiques et minières, et le reste à acheter plus de pièces numériques. En retour, une partie des revenus générés servira à garder les rues propres et organisées. Bukele estime également qu’une grande partie de l’infrastructure publique coûtera environ 300 000 Bitcoins.

Avec ce projet, le président du Salvador espère que les Bitcoins contribueront à stimuler la croissance économique, l’indépendance et l’investissement du pays. Cependant, il est essentiel que, pour cela, la valeur de la crypto-monnaie reste élevée.