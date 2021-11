Meta fait marche arrière et n’activera le cryptage des messages Messenger et Instagram qu’en 2023

Les problèmes de confidentialité ont longtemps été débattus pour Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram et d’autres services Meta. Notamment en ce qui concerne l’échange de messages, ces services n’ont donné aucune garantie qu’ils soient réellement privés et non lisibles.

Le plus grand réseau social a tenté de contrer ce scénario, avec des mesures logiques qui apportent la confidentialité souhaitée. Il n’est pas encore partout, mais maintenant il aura subi un revers. Sur Messenger et Instagram, le chiffrement des messages point à point ne devrait se faire automatiquement qu’en 2023

Meta, mais aussi Facebook, ont activement créé tous les outils pour protéger les messages des utilisateurs. Ils veulent crypter toutes les communications et s’assurer ainsi que les messages ne peuvent pas être lus. Déjà actif dans des services tels que WhatsApp, il n’a pas encore été amené à d’autres.

Maintenant que Messenger et Instagram peuvent se parler, il est également important que ces messages soient cryptés et protégés. Le nouveau géant de l’Internet a ce design dans ses plans, mais il semble qu’il retarde son arrivée pour les utilisateurs.

Les dernières informations avancent maintenant avec un changement dans les plans de Meta pour permettre le chiffrement de bout en bout dans les messages. Concernant Messenger et Instagram, celui-ci ne sera actif nativement qu’à partir de 2023, sans date encore avancée.

Annoncé pour 2022, cela devrait être le moyen le plus direct de garantir la confidentialité des utilisateurs. Il cryptera les conversations lorsqu’elles quittent l’appareil de l’utilisateur jusqu’à ce qu’elles atteignent le destinataire. Ainsi, personne ne pourra les lire en dehors de ces 2 éléments.

En fait, cette capacité existe déjà dans les applications de ces deux services. Messenger et Instagram autorisent déjà ce chiffrement de bout en bout, mais il est désactivé de manière native. Le grand changement, qui n’arrive finalement qu’en 2023, c’est qu’il sera actif de manière naturelle pour tous les utilisateurs.

Cela s’avère être un recul par rapport aux plans visant à accroître la sécurité sur Messenger, Instagram et d’autres services de messagerie Meta. Il reste alors à attendre 2023 ou à activer manuellement cette option.