Saviez-vous que SharePlay sur votre iPhone vous permet de partager de superbes expériences sur FaceTime ?

Apple a récemment publié iOS 15.1 et a apporté à iPhone, iPad et Mac une fonctionnalité très intéressante pour rendre FaceTime plus utile. On parle clairement sur SharePlay. Connaissez-vous déjà cette technologie ?

Comme beaucoup de gens l’ont entendu mais ne sont pas conscients de la puissance de cet ensemble de fonctionnalités, passons en revue cette nouvelle fonctionnalité.

SharePlay rend FaceTime plus utile

SharePlay, un ensemble puissant de fonctionnalités pour partager des expériences lors d’un appel FaceTime, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs Apple de rester connectés.

Ainsi, si vous avez déjà votre appareil Apple à jour, vous pouvez bénéficier du support SharePlay sur Apple TV +, Apple Music et Apple Fitness + – ainsi que sur de nombreuses autres applications tierces telles que TikTok, Twitch, etc.

Avec cet outil, les utilisateurs pourront regarder des films et des émissions de télévision, écouter de la musique ou effectuer un entraînement avec des amis, le tout via une connexion FaceTime.

SharePlay s’étend à Apple TV permettant aux utilisateurs d’utiliser un écran plus grand en conjonction avec FaceTime sur iPhone ou iPad.

Mais il y a plus. Grâce à la prise en charge du partage d’écran, les utilisateurs peuvent également naviguer sur le Web ensemble, afficher des photos ou montrer quelque chose à leurs amis dans une application préférée.

Comme mentionné, SharePlay est devenu disponible avec la sortie d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, et Apple dit que les fonctionnalités seront disponibles sur Mac plus tard cet automne.

voir ensemble

Les sessions SharePlay offrent des commandes de lecture partagées, de sorte que toute personne connectée à FaceTime peut lire, mettre en pause ou avancer rapidement tout en profitant du contenu multimédia synchronisé.

Par conséquent, nous pouvons diffuser des films et des émissions de télévision à partir de notre iPhone. Cette connexion sera en temps réel, ce qui vous permettra même de diffuser du contenu en direct.

écouter ensemble

Si nous avons précédemment parlé de ver, Apple nous permet également d’écouter nos thèmes musicaux et de partager avec le groupe qui est dans cette session de FaceTime.

Par conséquent, tout utilisateur disposant d’iOS 15.1 sur les appareils pris en charge peut importer des chansons, des albums et des listes de lecture directement dans l’appel de vidéoconférence.

Avec Apple Music, les utilisateurs peuvent écouter un nouvel album, tout comme les utilisateurs d’autres applications tierces, telles que SoundCloud ou TuneIn.

Adoptez des habitudes saines ensemble

Eh bien, si nous parlions de regarder et d’écouter du contenu avec une ou plusieurs personnes via FaceTime, il est également vrai que cet outil vous permet de faire du sport, par exemple, et de « partager cette expérience » en temps réel.

Comme il est déjà arrivé au Portugal, nous pouvons déjà utiliser SharePlay pour faire de l’exercice ou méditer en groupe avec la plate-forme Apple Fitness +.

apprendre et s’amuser ensemble

Si nous pensons aux possibilités qui sont maintenant disponibles, elles sont nombreuses et dans de nombreuses catégories. Ainsi, avec SharePlay, les utilisateurs peuvent apprendre ensemble malgré la distance physique.

Avec ces possibilités, les programmeurs ont introduit de toutes nouvelles manières de profiter du contenu de leurs applications.

Par exemple, TikTok a ajouté un moyen pour les utilisateurs de regarder ensemble une collection unique de vidéos. Attention, les fans peuvent désormais jouer ensemble même lorsqu’ils ne sont pas dans la même salle.

Un autre exemple vient de l’application Apollo pour Reddit. Désormais, les utilisateurs d’une session SharePlay peuvent facilement parcourir leurs sous-titres préférés en synchronisation.

SharePlay vous permet de partager l’écran

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes ajoutées à SharePlay est que nous pouvons partager l’écran de notre iPhone ou iPad. C’est quelque chose que d’autres applications ont fait pendant longtemps, comme Zoom, Skype, entre autres.

Ainsi, comme nous pouvons le voir, les possibilités sont infinies. Les utilisateurs peuvent montrer des photos d’une aventure récente, naviguer sur le Web ensemble tout en collaborant sur un projet, ou même assister à distance l’équipement d’un ami.

Par conséquent, SharePlay est une nouveauté au sein de l’écosystème Apple, mais c’est quelque chose que d’autres applications et plates-formes ont fait et qui a été très important dans la pandémie. Apple a désormais apporté cette fonctionnalité, qui enrichit son offre.