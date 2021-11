La lave du volcan La Palma s’étend sur 8 hectares en 24 heures

Le volcan de La Palma revient dans l’actualité. Ayant récemment gravi les échelons en termes de taux d’explosion, ayant émis plus de 10 millions de mètres cubes de matière pyroclastique depuis son éruption il y a 61 jours, le problème est maintenant la lave.

Selon les comités scientifiques et techniques du Plan d’urgence volcanique des îles Canaries, la lave du volcan a déjà atteint une superficie totale de 1 058,22 hectares. Les dernières 24 heures ont été critiques.

La lave du volcan Cumbre Vieja sur l’île de La Palma s’est répandue sur huit hectares au cours des dernières 24 heures. Cependant, la sismicité reste stable et les émissions de gaz continuent avec une tendance à la baisse, ont informé les autorités ce samedi.

Les plus grosses contraintes ce samedi provoquées par le volcan surviennent dans les liaisons aériennes avec l’île, interrompues depuis samedi matin, en raison de la chute de cendres à l’aéroport, du côté est de l’île, qui maintient les pistes inopérantes.

La prévalence des vents du sud et de l’ouest devrait se poursuivre pendant au moins les prochaines 24 à 48 heures, ce qui est défavorable à l’activité aéronautique, a souligné la porte-parole du comité scientifique, Carmen López.

L’un des indicateurs que suivent les scientifiques pour suivre l’évolution de l’activité éruptive sont les émissions de dioxyde de soufre, qui se situent actuellement entre 7 000 et 18 000 tonnes par jour, en ligne avec la tendance à la baisse qui a été enregistrée dans la région.

Selon les estimations, ce volcan a déjà causé entre 550 et 700 millions d’euros de dégâts. Bien que la qualité de l’air ait généralement été bonne ou raisonnablement bonne au cours des dernières heures, les autorités conseillent l’utilisation de masques FFP2 et la prudence du côté est de l’île, où les vents poussent des gaz et des cendres.

L’éruption du volcan Cumbre Vieja a déjà causé la dévastation de 866,1 hectares et la destruction de plus de 2 000 bâtiments sur l’île.