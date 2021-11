Riot Forge a annoncé les prochains jeux League of Legends

Récemment, Riot Forge a dévoilé ses plans les plus proches. Et dans ces plans, nous pouvons trouver deux nouveaux jeux en route : Song of Nunu : A League of Legends Story et CONV/RGENCE : A League of Legends Story.

Venez en savoir un peu plus.

Riot Forge, la société de développement de radars de Riot Games, a récemment publié Ruined King: A League of Legends Story et Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Les deux jeux sont fortement influencés par l’univers riche et vaste de League of Legends.

Cependant, les révélations ne se sont pas arrêtées là, alors Riot Forge a également annoncé son intention de lancer, au cours de l’année 2022, deux nouveaux jeux : Song of Nunu : A League of Legends Story et CONV/RGENCE : A League of Legends Story.

Chanson de Nunu : Une histoire de League of Legends

Song of Nunu: A League of Legends Story est un passionnant jeu d’action-aventure en solo qui raconte l’histoire des champions Nunu et Willump dans leur quête épique pour découvrir où se trouve la mère de Nunu, disparue depuis longtemps.

Song of Nunu sera développé en collaboration avec le développeur Tequila Works et sera disponible pour Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC via Steam, GOG.com et Epic Games Store.

CONV/RGENCE : Une histoire de League of Legends

De plus, le jeu CONV/RGENCE: A League of Legends Story, un développement conjoint avec Double Stallion, a été dévoilé. Il s’agit d’un jeu de plate-forme solo avec de l’action en 2D, avec Ekko comme protagoniste, qui devra contrôler le temps afin de sauver sa ville.