Si un jour la Terre est menacée par des astéroïdes, qui peut nous défendre ?

Combien de fois avons-nous entendu des experts dire que la Terre est une planète très chanceuse ? Mais la vérité est que pendant des millions d’années, notre sphère n’a pas été la cible d’un astéroïde destructeur, comme celui qui a conduit à l’extinction des dinosaures.

De peur d’être surpris, les voix grandissent pour dire que les États-Unis d’Amérique doivent « sauver la Terre de l’Apocalypse ». Mais pourquoi faut-il que ce soit des Américains ?

La fin de la Terre est un thème qui a inspiré de nombreux films hollywoodiens. Si la fiction ne quitte pas l’écran, la vérité est que nous pourrions être ciblés, sans prévenir, par un astéroïde ravageur.

Le journal Politico met la question en lumière dans la discussion et tout cela parce que les appels à une stratégie mondiale de défense planétaire augmentent à mesure que des milliers d’astéroïdes géocroiseurs sont découverts chaque année.

A qui sera l’obligation d’empêcher l’Apocalypse ?

Comme cela a été largement diffusé, la NASA s’apprête à lancer un vaisseau spatial contre un astéroïde à plus de 41 000 km/h. Tout cela dans une tentative pionnière de détourner le rocher de son chemin.

Cependant, la mission d’un an qui doit débuter le 24 novembre soulève une question existentielle pour les scientifiques et les experts en sécurité : qui aura la responsabilité de défendre la planète contre une roche spatiale potentiellement destructrice de vie si l’on vole vers nous.

La réponse pour l’instant est… personne !

Nous avons été ciblés à plusieurs reprises, en fait, notre planète est pleine de cratères causés par les impacts d’astéroïdes. Beaucoup ont certainement été dévastateurs. En fait, c’est la NASA elle-même qui prétend que la probabilité qu’un gros astéroïde frappe la Terre est « un événement du type une fois par millénaire ».

Cependant, l’agence spatiale utilise également de nouveaux télescopes et d’autres techniques d’observation des étoiles pour localiser chaque année des milliers d' »objets proches de la Terre » jusqu’ici inconnus, avec des orbites qui les amèneront éventuellement dans notre voisinage galactique.

Mais y a-t-il beaucoup de nouvelles découvertes d’astéroïdes ?

En fait, il y a de nombreuses découvertes chaque année. Pour vous donner une idée, plus de 27 000 astéroïdes ont été localisés jusqu’à présent et plus de 2 700 cette année seulement, dont un de la taille de la pyramide de Gizeh qui a été découvert en septembre et a commencé à « se déchirer » près de nous, à seulement 3 millions de kilomètres. de la terre. (Ceci est considéré comme un quasi-accident ; pour référence, la Lune est à environ 386 243 km).

Cependant, il n’y a personne (agence ou organisme international) en charge de faire dévier un astéroïde qui pourrait être en passe de détruire la Terre.

Personne n’a de plan supposé pour lancer une mission visant à détruire la menace, que ce soit en la faisant légèrement dévier de sa trajectoire ou même en prenant une action plus radicale, comme la faire exploser avec un barrage de missiles.

Les pays n’ont pas la technologie pour défendre la Terre contre les astéroïdes

Jusqu’à présent, les estimations montrent que l’arsenal militaire actuel des nations est incapable d’éviter une collision avec un gros astéroïde. Certains objets plus petits peuvent être pulvérisés ou brisés en fragments, mais même ces morceaux causeraient des dommages considérables.

Personne n’est en charge de l’atténuation. Le Congrès a adopté une loi pour que la Maison Blanche détermine qui devrait être responsable, mais jusqu’à présent, quatre administrations ultérieures ont rejeté sa demande.

A déclaré Peter Garretson, ancien stratège spatial de l’US Air Force.

Il y a trois millions d’astéroïdes et nous n’avons aucune idée d’où ils se trouvent ni s’ils volent autour de nous.

A déclaré Danica Remy, présidente de la Fondation B612, qui construit une base de données pour rechercher et surveiller des objets proches de la Terre.

Les scientifiques s’accordent maintenant à dire que le moyen le plus sûr d’empêcher une apocalypse potentielle est de « déplacer doucement » l’astéroïde loin de sa trajectoire terrestre.

A ce titre et dans ce sens, la NASA lancera la mission DART, pour tester comment nous pourrions à l’avenir dévier un astéroïde afin de protéger la Terre de ce genre de menace.