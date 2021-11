Les premiers ordinateurs portables avec SoC MediaTek Kompanio 1200 pourraient arriver au CES 2022

MediaTek est principalement connu pour ses processeurs pour appareils mobiles, qui sont présents dans d’innombrables smartphones de différentes marques, telles que Xiaomi, Realme, Samsung, Nokia, Oppo, entre autres.

Mais la société taïwanaise vise également à s’attaquer au segment des ordinateurs portables. Et selon les dernières informations, les premiers notebooks avec SoC MediaTek Kompanio 1200 peuvent être annoncés dès le CES 2022, qui aura lieu début janvier.

Lors du MediaTek Executive Summit, qui a eu lieu en fin de semaine dernière, la société taïwanaise a évoqué ses efforts pour le secteur des PC et Chromebook. Bien qu’il n’y ait pas eu de véritable lancement de produit, certains détails ont été révélés sur ce que prépare la marque.

Et parmi les révélations, MediaTek en a dévoilé un peu plus sur l’arrivée des nouveaux SoC Kompanio 1200, destinés aux Chromebooks de dernière génération.

Les ordinateurs portables avec SoC MediaTek Kompanio 1200 peuvent arriver au CES 2012

Le processeur Kompanio 1200 a été annoncé il y a environ un an, sous le nom de MT8195 et beaucoup attendaient son arrivée plus tard cette année 2021. Mais il est possible que MediaTek dévoile officiellement ce nouveau pari lors du CES 2022, qui se déroule entre le 5 et le 8. de janvier.

Selon l’équipe de développeurs XDA, ce chipset est construit à l’aide du processus 6 nm de TSMC et comporte un cœur ARM Cortex-A78. On ne peut pas s’attendre à ce qu’il s’agisse d’un processeur capable de rivaliser avec le haut de gamme existant sur le marché, cependant nous parlons d’un SoC aux performances modérées et à très faible consommation d’énergie. Peut-être qu’il peut rivaliser avec une ligne similaire à l’Intel Core i3, mais attendons les premiers tests pour savoir ce que l’entreprise a préparé à coup sûr.

Le MediaTek Kompanio 1200 cible le marché des Chromebooks haut de gamme, qui offrent des performances suffisantes pour les tâches bureautiques de base et sont de bons choix pour les étudiants. Plus précisément, les ordinateurs portables dotés de ce processeur devraient coûter environ 400 $.

En plus de cela, MediaTek prépare également le SoC Kompanio 2000 qui devrait atteindre les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Il s’agira donc d’une puce aux performances supérieures, qui pourrait même rivaliser avec les processeurs Intel Core i7.

