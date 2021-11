Découvrez les émissions mondiales de dioxyde de carbone affichées dans les sphères de CO2 (vidéo)

On parle beaucoup des émissions de dioxyde de carbone qui nuisent et mettent en danger l’avenir de notre planète. Cependant, les chiffres mentionnés ne démontrent pas efficacement le problème, car la plupart des gens ne sont pas en mesure de visualiser son impact réel. En ce sens, une vidéo a été réalisée qui entend mettre les émissions en perspective.

L’animation compare les émissions de CO2 de différents pays du monde à travers des sphères de carbone.

Les émissions de dioxyde de carbone sont l’une des questions les plus courantes dans le débat sur le changement climatique. Bien que de nombreux gouvernements et entreprises s’engagent à leur réduction en adoptant de nouvelles politiques, la vérité est que les valeurs de CO2 continuent d’être alarmantes.

Ainsi, pour aider à comprendre l’ampleur du problème, une vidéo réalisée par MetaBallStudios compare la quantité de dioxyde de carbone émise par différents pays du monde. Le créateur a collecté des informations sur chaque région au cours de l’année 2019 et l’a représentée à travers des sphères de dioxyde de carbone.

Comme expliqué par MetaBallStudios, les données ont été obtenues via Our World in Data et, bien que le choix des pays soit aléatoire, cela garantit que les 10 premiers sont les nations responsables de la plus grande quantité d’émissions de dioxyde de carbone.

Selon les informations de la vidéo, le plus gros émetteur de dioxyde de carbone est la Chine avec 10,17 milliards de tonnes de CO2, représentées dans une sphère de 21,4 kilomètres de diamètre. Ensuite, il y a les États-Unis d’Amérique avec 5,28 milliards de tonnes et une sphère de 17,2 kilomètres de diamètre. La dernière place du podium appartient à l’Inde avec 2,62 milliards de tonnes, reflétées dans une sphère de 13,6 kilomètres de diamètre.

Pour référence, le pays avec la plus petite sphère de dioxyde de carbone a 226 mètres de diamètre, correspondant à 12,2 mille tonnes. À son tour, le Portugal a émis, en 2019, 48 millions de tonnes de CO2 représentées dans une sphère de 3,6 kilomètres de diamètre.

À l’échelle mondiale, les émissions de dioxyde de carbone en 2019 ont totalisé 36,44 milliards de tonnes, représentées par une sphère de CO2 de 32,7 kilomètres de diamètre.

