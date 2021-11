Astuce : Apportez la nouvelle image Windows 11 dans Chrome maintenant pour mieux intégrer le navigateur

Avec Windows 11, Microsoft a décidé de changer l’image du système et a modifié certains éléments esthétiques, qui seront l’avenir de cette proposition de Microsoft. Ils sont immédiatement visibles et semblent être immobiles uniquement dans Windows 11.

Bien sûr, au fil du temps, les applications s’adapteront et recevront également ces changements, afin de s’intégrer directement. Le dernier à avoir cette nouvelle image en tête est Chrome. Il n’est pas directement accessible, mais les utilisateurs peuvent l’activer facilement. Voyez comment vous pouvez le faire.

Google adapte rapidement votre navigateur à toutes les nouvelles situations. Qu’elles soient esthétiques ou axées sur les fonctionnalités, Chrome se prépare et a facilement une solution à vos questions et besoins et à ceux des utilisateurs.

Le dernier changement, présenté sous forme de drapeau, vous permet d’apporter tout le changement esthétique de Windows 11 à Chrome. Ce navigateur est ainsi intégré au nouveau système d’exploitation et les utilisateurs peuvent immédiatement s’habituer aux changements.

Pour activer cette nouvelle image, vous devez changer un drapeau et tout apparaîtra naturellement. Ouvrez donc l’adresse chrome://flgs et cherchez l’entrée associée à Windows 11, qui portera naturellement le même nom : Windows 11.

Cela doit être modifié en Activer la valeur dans Windows 11 ou Activé – Toutes les versions de Windows dans d’autres versions, afin d’activer la fonctionnalité. Immédiatement, il y a une indication pour redémarrer Chrome, afin que toutes les modifications soient prises en compte. Vous devez suivre cette étape dès que possible.

Après le redémarrage du navigateur, vous n’aurez aucune indication visible immédiatement. Cela sera accessible lorsqu’ils ouvriront un menu et il aura toute l’image et le style de Windows 11. Des coins arrondis et une esthétique qui lui est propre.

Vous pouvez utiliser cette nouvelle option dans n’importe quelle version de Windows et ainsi avoir cette esthétique Windows 11 immédiatement accessible. Même si ce n’est pas indispensable, les utilisateurs sont immédiatement proches de ce que sera l’esthétique de la nouvelle version.