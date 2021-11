Les graphiques Radeon RX 6500 XT et RX 6400 pourraient être de nouveaux modèles de base d’AMD

AMD a sorti sa nouvelle gamme de cartes graphiques il y a quelques mois. Mais avec l’arrivée du modèle Radeon RX 6600, tout semblait laisser penser que la gamme serait complète.

Cependant, il y a maintenant de nouvelles rumeurs de fuites populaires indiquant qu’AMD pourrait avoir encore plus de surprises, les GPU Radeon RX 6500 XT et RX 6400 étant les modèles de base de la gamme graphique basée sur l’architecture RDNA 2 de la gamme RX 6000. doit avoir une capacité de seulement 4 Go de mémoire GDDR6.

AMD préparera deux autres cartes graphiques de base

Selon les informations révélées par le leaker Komachi, AMD préparera deux autres modèles de cartes graphiques à intégrer dans sa nouvelle gamme Radeon RX 6000. Le leaker indique qu’il s’agit des GPU Radeon RX 6500 XT et Radeon RX 6400. l’équipement le plus basique de toute la gamme et que les deux peuvent être livrés avec la puce graphique Navi 24.

Komachi dit que les informations qu’il a découvertes, sans révéler la source, montrent que les RX 6500 XT et RX 6400 disposeront d’une mémoire GDDR6 d’une capacité de 4 Go. N’oubliez pas que les graphiques RX 6600 et RX 6600 XT, avec puce graphique Navi 23, sont les modèles les moins puissants de la gamme RX 6000 qui ont été officiellement lancés, chacun avec 8 Go de mémoire GDDR6.

Par conséquent, si les informations révélées par le leaker sont confirmées, les deux nouveaux modèles seront les plus basiques de toute la gamme RX 6000 car ils seront encore plus bas que les RX 6600 et RX 6600 XT.

Mis à part Komachi, d’autres rumeurs antérieures avaient déjà mentionné des détails similaires. La chaîne populaire Moore’s Law is Dead avait également évoqué une éventuelle carte graphique avec une puce Navi 24. Cette puce est connue sous le nom de « Beige Goby » et devrait avoir 16 unités de calcul et un total de 1024 processeurs Stream, moins 50% de la puce Navi 23.

Il existe également des données selon lesquelles la Radeon RX 6500 XT aura une consommation possible de 120 W. De plus, des informations indiquent que ces modèles arrivent avant même les nouveaux graphiques Intel Arc, qui devraient être lancés au deuxième trimestre de l’année prochaine, dans d’autres mots, , entre avril et juin 2022.