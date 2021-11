DuckDuckGo prépare une nouvelle application pour vous aider à avoir plus de confidentialité sur Android

Sur Internet, où nous sommes connectés en permanence, nous avons de moins en moins d’intimité et DuckDuckGo le sait. Cette société a assumé le rôle d’essayer d’inverser ce scénario et a essayé de trouver des solutions pour protéger les utilisateurs.

Vous avez maintenant presque une solution à utiliser sur Android qui aidera les utilisateurs à préserver leur confidentialité. Il sera disponible très prochainement sur Android et empêchera les applications de collecter les données des utilisateurs. Découvrez le nouveau DuckDuckGo et préparez-vous à vous protéger.

Le scénario de collecte d’informations auprès des utilisateurs s’aggrave. Les utilisateurs sont constamment surveillés, dans des situations qu’ils pensent être protégés et qu’ils ne peuvent en réalité pas contrôler.

Pour aider les utilisateurs, au moins dans l’univers Android, DuckDuckGo a maintenant lancé une application dédiée au blocage de l’accès aux données des utilisateurs. Appelé App Tracking Protection, il est encore en version bêta et devrait bientôt être mis à la disposition des utilisateurs. Rejoignez simplement la version bêta dans l’application DuckDuckGo.

Selon DuckDuckGo, 96% des applications Android gratuites les plus populaires collectent des données utilisateur. La grande majorité, 87%, envoie des données à Google et 68% font le même processus, mais cette fois à Facebook.

Ce que cette application apportera, c’est un filtre qui empêchera les applications d’envoyer des données utilisateur sur Internet et ainsi de les conserver sur le smartphone. Pour cela il crée un (faux) VPN qui empêchera l’accès aux points de livraison normaux de ces données.

Il donne aux utilisateurs un contrôle total sur l’endroit où les données peuvent être livrées et permet également de filtrer les applications. Ainsi, il garde tous ceux qui dépendent de ces données et informations accessibles et fonctionnels.

On ne sait pas quand DuckDuckGo sortira cette application, mais elle jouera un rôle important dans l’avenir d’Android. Ce système est loin de donner aux utilisateurs le contrôle de leurs données et ainsi tout devient plus transparent et, principalement, renvoie la gestion de l’information à ceux qui en sont propriétaires.