Des problèmes avec les applications sur Windows 11 et 10 ? La culpabilité peut être dans la dernière mise à jour de Microsoft

Il est bien connu que les mises à jour de Windows 11 et 10 ont un impact important sur les systèmes des utilisateurs. Tout à coup, d’autres éléments du système cessent de fonctionner et commencent à présenter des problèmes.

Ce scénario a été vu dans le passé, trop de fois, et maintenant il se reproduit. L’une des récentes mises à jour de Windows a posé des problèmes aux applications, en particulier celles qui tentent d’être mises à jour ou modifiées. Donc, si vous rencontrez des problèmes avec les applications sur ce système, la cause peut être ici.

Les mises à jour de Windows ont été la plus grande source de problèmes pour ce système d’exploitation. Peu importe la version, mais en apportant de nouvelles fonctionnalités à leurs systèmes, Microsoft a également introduit des problèmes dans plusieurs domaines où ils n’étaient pas attendus.

Ce scénario est à nouveau présent, de nombreux utilisateurs se plaignant désormais de problèmes d’exécution du programme d’installation de Windows après avoir installé KB5007215 sur leurs appareils. Dans les cas où ils essaient de résoudre des problèmes ou de réinstaller des applications, ils cessent de fonctionner comme prévu.

Microsoft a déjà reconnu cette situation, révélant qu’elle affecte de nombreuses versions de Windows. Il n’a pas encore identifié la cause, mais la société a déclaré que le problème ne se limite pas à Windows 11, il est également présent dans 10 et même 7. Il existe également des cas dans lesquels cela affecte les versions serveur de ce système.

Après avoir installé KB5007215 ou les mises à jour ultérieures, le programme d’installation de Microsoft (MSI) peut rencontrer des problèmes pour réparer ou mettre à jour les applications. Les applications connues pour être affectées incluent certaines de Kaspersky. Les applications concernées peuvent ne pas s’ouvrir après une tentative de mise à jour ou de réparation

Le géant du logiciel essaiera déjà de résoudre le problème et lui a présenté une solution temporaire. Cela implique de supprimer les applications et de les réinstaller, pour résoudre les problèmes que le programme d’installation semble avoir.

Pour résoudre ce problème, Microsoft a déjà testé une nouvelle mise à jour de Windows 11 dans le programme Insiders. Il devrait résoudre le problème détecté, puis passer à la version finale. Toutes les autres versions de Windows concernées sont laissées de côté pour le moment.

Une fois de plus, les mises à jour de Windows laissent le système instable et rencontrent des problèmes. Or, c’est KB5007215 qui a amené cette situation à ce système, qui a déjà un bilan très négatif dans ce domaine.