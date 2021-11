Rockstar a publié une déclaration sur les problèmes de la trilogie GTA

La trilogie Grand Theft Auto était l’un des jeux les plus attendus par les joueurs, en particulier les fans du titre populaire. Cependant, le lancement ne s’est pas déroulé comme prévu et les différents problèmes ont suscité plusieurs critiques de la part des utilisateurs.

En ce sens, maintenant le créateur Rockstar a publié une déclaration où il parle de ces failles dans la trilogie GTA. Le créateur demande également aux joueurs mécontents de ne pas s’en prendre aux programmeurs, via des publications moins positives sur les réseaux sociaux.

Si vous n’êtes pas au courant de ce qui se passe dans le monde des jeux vidéo, en particulier dans GTA, voici un bref résumé mettant en évidence les informations pertinentes.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est là, mais la surprise des joueurs s’est vite transformée en désillusion. Le jeu de Rockstar présente plusieurs problèmes et problèmes, ce qui a conduit à de nombreuses plaintes de la part des joueurs et, par conséquent, le jeu a obtenu la pire note pour PC sur le site Web de Metacritic.

Pour « aider la fête », le jeu a fait ses débuts avec les serveurs en panne, conditionnant ainsi la possibilité que plusieurs joueurs essaient le nouveau titre. Ainsi, pour aider à équilibrer les problèmes, certains moddeurs ont développé et publié plusieurs correctifs pour la trilogie GTA.

Rockstar publie un communiqué de presse sur la trilogie GTA

Après la polémique, le créateur Rockstar a finalement publié une déclaration officielle pour parler des problèmes de la trilogie GTA. Le communiqué est sorti ce vendredi (19) et la société en profite pour commencer par s’excuser auprès de tous ceux qui ont eu des difficultés à jouer.

Rockstar reconnaît que le jeu n’est pas sorti dans un état correspondant à ses normes de qualité ou à ce que les fans attendaient. Cependant, le créateur a prévu de résoudre les problèmes techniques et d’améliorer la trilogie. Il promet également que chaque mise à jour apportera un nouveau niveau de qualité au jeu.

Dans le communiqué, Rockstar révèle qu’une nouvelle mise à jour arrivera dans les prochains jours pour toutes les versions de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition.

Le créateur regrette les insultes envers les programmeurs

Un autre point de la déclaration met en évidence le fait que certains développeurs de jeux sont critiqués sur les réseaux sociaux. Rockstar regrette cette situation et demande à la communauté de maintenir un discours respectueux et civilisé au fur et à mesure que les problèmes sont résolus.

Enfin, l’entreprise remercie tout le monde pour leur patience et leur compréhension. Vous pouvez lire la version complète ici.