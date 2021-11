Google prépare un renouvellement de la boutique en ligne Android et cela se voit déjà

L’App Store Android est un élément essentiel de l’écosystème de Google et de ce qu’il propose à ses utilisateurs. S’il a toujours été présent sur les smartphones, il a grandi et gagné de nouvelles frontières, comme Internet lui-même.

Malgré son utilisation constante par les utilisateurs, il a vieilli et n’a pas été renouvelé depuis de nombreuses années. Google semble désormais déterminé à changer ce scénario et prépare une rénovation complète. Encore inédit, il peut cependant déjà être vu et vécu.

Google veut une rénovation complète de son magasin

Bien que le choix des utilisateurs se porte principalement sur la version smartphone de l’App Store Android, ce n’est pas la seule option. Il existe d’autres moyens d’accéder à ce référentiel et de parcourir les offres qu’il propose.

Beaucoup accèdent à la version Web de ce magasin, où Google maintient une version similaire à celle qu’ils ont sur les smartphones. Malgré cette proximité, il était figé dans le temps. Cela va changer maintenant, avec une nouvelle version devenant disponible, mais seulement sur 2 marchés (Corée du Sud et Taïwan).

Android sur le Web aura un nouveau visage

Ce que Google apportera à cette version web de son app store Android est déjà bien connu. Il souhaite réunir à nouveau les deux versions (internet et smartphone) et pour cela il utilise désormais le bien connu Material Design, qui a déjà été appliqué sur Android 12.

Nous voyons maintenant des zones plus grandes et plus visibles pour l’utilisateur, ce qui permet d’avoir encore plus d’informations et une visibilité encore meilleure. Il y a aussi des boutons avec des dimensions plus grandes et avec de nouvelles formes, toujours proches de ce que l’on voit maintenant sur Android.

La nouveauté peut déjà être essayée

Quiconque souhaite tester cette nouvelle boutique d’applications Android peut le faire dès maintenant, avec un simple changement d’adresse de connexion. Ajoutez simplement à l’adresse – https://play.google.com/store/apps – la zone faisant référence à la Corée du Sud (?gl=kr) ou à Taïwan (?gl=tw).

Comme ils se trouvent dans une version différente de la boutique de l’utilisateur, le bouton de téléchargement sera bloqué. Néanmoins, les utilisateurs ont un accès immédiat à toute l’interface qui sera bientôt accessible à tous les utilisateurs.