Méfiez-vous de ce que vous « trouvez » sur Mars, avertissent les scientifiques après la découverte de fossiles

Mars reste un terrain fertile pour les découvertes d’un autre monde. Il reste une forte conviction que la planète abrite des signes d’une vie martienne qui aura existé il y a des millions d’années. Cependant, les explorateurs de la planète rouge à la recherche de tels signes de vie ancienne peuvent se laisser berner par des spécimens ressemblant à des fossiles créés par des processus chimiques.

Ces alertes ouvrent un nouveau front de doutes et d’incertitudes. La planète est-elle vraiment une poignée de rien après tout ?

Les roches sur Mars peuvent contenir plusieurs types de gisements non biologiques qui ressemblent aux types de fossiles susceptibles d’être trouvés si la planète supportait la vie, selon une étude.

Séparer ces faux fossiles de ce qui pourrait être la preuve d’une vie ancienne à la surface de Mars – qui était temporairement habitable il y a quatre milliards d’années – est la clé du succès des missions actuelles et futures, selon les chercheurs.

Les astrobiologistes des universités d’Édimbourg et d’Oxford ont examiné les preuves de tous les processus connus qui auraient pu créer des dépôts réalistes dans les roches de Mars.

Comme montré, ils ont identifié des dizaines de processus – avec beaucoup d’autres encore à découvrir – qui pourraient produire des structures qui imitent ces formes de vie microscopiques simples qui ont pu exister sur Mars.

Parmi les spécimens naturels que ces processus peuvent créer figurent des dépôts qui ressemblent à des cellules bactériennes et des molécules à base de carbone qui ressemblent aux éléments constitutifs de toutes les formes de vie connues.

Nous avons été trompés par les processus d’imitation de la vie dans le passé. À de nombreuses reprises, des objets ressemblant à des microbes fossiles ont été décrits dans d’anciennes roches sur Terre et même dans des météorites sur Mars, mais après un examen plus approfondi, ils se sont avérés avoir des origines non biologiques.

Cet article est un récit édifiant dans lequel nous appelons à davantage de recherches sur les processus d’imitation de la vie dans le contexte de Mars, pour éviter de retomber dans les mêmes pièges encore et encore.