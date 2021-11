Le télescope James Webb de la NASA peut détecter la vie extraterrestre en seulement 20 heures

James Webb de la NASA est l’équipement spatial le plus avancé jamais développé. De grands espoirs reposent sur lui et une anxiété latente règne déjà à la veille de sa sortie. En fait, on savait même que le processus de placement du télescope dans l’espace pouvait avoir plus de 300 façons de faire échouer cet équipement. Cependant, il est également vrai que si tout se passe bien, nous verrons l’univers comme nous ne l’avons jamais vu.

Selon une étude récente, les capacités du télescope pourraient révéler des signes de vie sur d’autres planètes avec seulement cinq à dix transits ajoutés. Tout cela en seulement 20 heures de travail.

En 20 heures, James Webb de la NASA peut détecter la vie extraterrestre

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la prochaine génération d’astronomie. L’ambition derrière ce projet est si grande que nous pourrons même extrapoler sur ce que nous découvrirons très bientôt et qui jusqu’à aujourd’hui était caché de nos connaissances.

Lorsque le télescope spatial James Webb sera lancé en décembre, il marquera le début d’une nouvelle ère pour l’étude de l’univers. En tant que tels, les responsables de la NASA et d’autres entités impliquées dans le développement du télescope pensent qu’il pourrait découvrir des signes d’atmosphères capables de soutenir la vie sur des mondes extraterrestres au-delà de notre système solaire.

Mais encore plus excitant est le temps qu’ils disent qu’il faut pour avoir des révélations sur de nouvelles planètes.

Selon une étude encore en débat, le télescope n’aurait besoin que de 20 heures, même si elles ne sont pas continues, pour révéler des signes ou des preuves qu’il pourrait y avoir de la vie ailleurs dans l’univers.

Un nouveau télescope transformera les études sur les exoplanètes

Il existe plusieurs méthodes pour identifier et analyser les propriétés des mondes extraterrestres au-delà de notre système solaire. Il est très rare qu’un télescope voit des mondes lointains comme nous voyons les planètes autour du Soleil, simplement par la réflexion de la lumière de notre étoile.

En tant que telle, la méthode de transit s’est avérée la plus robuste à ce jour. C’est-à-dire que cette méthode nous permet de détecter et d’étudier les propriétés d’une planète en « baissant » la luminosité de son étoile hôte lorsque la planète passe entre nous (entre la Terre et son étoile), comme une très petite éclipse solaire.

Cependant, lorsque le télescope spatial James Webb (JWST) entrera en service, il transformera les études d’exoplanètes, offrant peut-être la première hypothèse que les scientifiques aient jamais eu pour étudier les biosignatures dans les atmosphères de mondes extraterrestres par spectroscopie de transmission.

Il y a 300 millions de planètes qui peuvent soutenir la vie dans notre galaxie

Cherchant à étayer cette affirmation, les chercheurs ont commencé à explorer comment cette méthode fonctionnera avec le JWST lorsqu’il recherchera des composés indiquant la présence de vie : CH4 et C02 (méthane et dioxyde de carbone).

Plus précisément, sur un candidat prometteur appelé TRAPPIST-1e, que les scientifiques soupçonnent d’avoir des conditions atmosphériques similaires à celles de la Terre archéenne (il y a 2,5 à 4 milliards d’années). Bien qu’aucune hypothèse n’ait été faite dans l’étude sur la composition de la couche nuageuse de ce monde extraterrestre, les chercheurs ont découvert que le JWST n’aurait peut-être besoin que de 5 à 10 transits co-ajoutés, mesurés à travers le prisme NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) du télescope. , pour confirmer les détections fortes.

Mais cela ne se produira que si l’atmosphère est claire et que ses pressions de nuage/brume se situent entre 100 et 600 millibars (0,1 à 0,6 de la pression atmosphérique terrestre au niveau de la mer).

D’un autre côté, si TRAPPIST-1e a une pression nuageuse/couche de brume de 10 millibars (0,01 atmosphère), cela pourrait prendre jusqu’à 50 transits de TRAPPIST-1e devant son étoile hôte, ce qui pourrait amener JWST à plus de 200 heures d’observation. Bien sûr, cela peut prendre des années avant que nous sachions avec certitude qu’une planète en orbite autour d’une étoile lointaine possède une atmosphère propice à la vie telle que nous la connaissons.

Cependant, avec autant de candidats potentiels – peut-être des millions dans notre galaxie, selon les conditions autour des étoiles naines rouges – en attente d’une inspection plus approfondie avec le télescope spatial James Webb, il est officiellement temps de céder à l’espoir que la quête de la vie au-delà de la Terre atteint ce seuil critique, où le grand point d’interrogation sur notre solitude dans l’univers se transforme en une indubitable exclamation.