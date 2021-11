PULSE 3D Midnight Black, les « nouveaux » casques Playstation 5

Les PULSE 3D sont les casques officiels Playstation 5 et accompagnent pratiquement la console depuis son lancement.

A l’origine une couleur blanche pour correspondre à la couverture de la Playstation 5, voici, PULSE 3D arrive maintenant avec un nouveau « visage »: Midnight Black.

La Playstation 5 est, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises et avec plusieurs jeux, une machine extrêmement puissante et multiforme.

Le chapitre graphique est peut-être le plus visible de tous, car c’est ce que les consommateurs « mangent avec les yeux », comme on dit, mais l’aspect sonore reste important. En fait, il est de plus en plus important de créer des environnements hautement immersifs et crédibles pour les joueurs.

Pour des aspects divers, aussi distincts que, une meilleure perception du son ambiant pendant les jeux, l’identification de l’origine des sons et de la localisation de ceux qui les produisent, la facilitation de la communication entre les joueurs dans les jeux en ligne… bref, des facettes diversifiées qui contribuent à créer expériences plus immersives pendant que nous jouons.

Evidemment, pour que tout cela fonctionne, il est impératif d’avoir une bonne sono ou un bon casque. Et c’est précisément dans ce chapitre qu’entre PULSE 3D, les casques officiels Playstation 5, qui ont récemment reçu une nouvelle couleur : Midnight Black.

Le système audio Playstation 5, Tempest 3D AudioTech, est une petite merveille dans le chapitre sonore et parvient à reproduire une qualité sonore spatiale qui absorbe les joueurs de la réalité et les plonge de manière transparente dans les jeux, avec un son provenant de toutes les directions et le PULSE 3D offre juste cette.

conception élégante

Le PULSE 3D présente, dans sa version originale, un design extrêmement élégant. Avec quelques lignes futuristes, le casque a une apparence audacieuse, où se démarquent l’absence de microphone externe, les gros écouteurs de chaque côté et l’inexistence d’un système de réglage manuel.

Cette nouvelle version, Midnight Black, apparaît tout en noir et acquiert une beauté particulière, notamment pour les joueurs qui aiment les couleurs plus sombres pour leur équipement.

Les boutons de commande passent presque inaperçus dans l’écouteur gauche, de sorte que le PULSE 3D devient un accessoire pratiquement symétrique où l’équilibre est vérifié dans toute sa hauteur et sa largeur.

Une particularité à signaler est que le PULSE 3D ne possède pas de mécanisme de réglage diamètre/hauteur du casque. Cet ajustement se fait grâce à une barre transversale (en largeur) en caoutchouc semi-rigide, à travers laquelle le casque lui-même est capable de s’étirer pour mieux s’adapter à notre tête. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce système ne met pas de pression supplémentaire sur notre tête, il s’ajuste en douceur.

Qualité des matériaux

Comme l’original, PULSE 3D : Midnight Black est composé d’un matériau qui semble être résistant aux intempéries et dans un format d’utilisation continue. Ils ne sont pas robustes comme les autres casques du marché, mais ils ne sont pas non plus fragiles.

La structure arquée, où se trouvent les écouteurs à l’extrémité, est faite d’un plastique quelque peu rigide à l’extérieur, mais à l’intérieur, elle est faite d’un matériau collant, encore plus que DualSense.

En revanche, les coussinets qui touchent les oreilles et protègent les sorties sonores, sont extrêmement confortables et ne suggèrent pas une tendance à s’user rapidement. Ils semblent durables dans le temps sans perdre le coussin protecteur qui leur procure ce même confort.

Si les boutons de commande, nichés à l’extérieur de l’écouteur gauche, dépendent de l’usage que chacun leur en donne, ils semblent aussi être aussi résistants qu’il faut, dans une première approche. Ils sont en plastique et suffisamment marquants pour remplir leurs fonctions sans qu’il soit nécessaire de faire de gros efforts pour les faire pression.

Il existe cependant des doutes sur les plastiques utilisés dans le serre-tête, en particulier la manière dont ils sont fixés aux oreillettes. Cette connexion semble fragile et, avec le temps, ils peuvent avoir des problèmes.

Boutons et microphones discrets

Les boutons de commande, comme mentionné, se trouvent sur l’écouteur gauche. Ils sont, à défaut d’un autre terme, assez inaperçus et montrant peu de relief, ce qui permet l’équilibre de PULSE 3D que j’évoquais plus haut et n’en occulte pas la beauté.

Le positionnement de chaque bouton, bien que fonctionnel, demande un certain temps d’adaptation. Par exemple, le contrôle du volume principal se trouve au milieu du casque, tandis que le contrôle Chat est en haut. Comme tout le reste, il s’agit simplement de s’habituer et cette accoutumance ne peut s’acquérir qu’avec l’usage, bien sûr.

En revanche, les deux micros intégrés au casque sur le côté droit sont encore plus discrets, contribuant à conserver l’esthétique élégante de l’équipement. Le fait que le PULSE 3D ne comporte pas le microphone traditionnellement proéminent devant la bouche finit par le rendre un peu plus mince également. Cela réduit également la probabilité de dommages inattendus.

Le PULSE 3D peut être utilisé au format sans fil, ou aussi par câble (inclus). Nous pouvons le connecter de cette façon à notre DualSense ou PS VR, par exemple. Ou même avec d’autres appareils mobiles (mais en perdant certaines fonctionnalités, bien sûr).

La capacité d’insonorisation de PULSE 3D est franchement bonne, étouffant la plupart des bruits extérieurs, nous permettant d’entrer dans la réalité des jeux, comme si nous entrions dans une autre dimension.

Ils ont un bon équilibre dans le grave, sans dénaturer le rendu. Le son est net et puissant, même lorsque le volume est au maximum.

Tout comme les casques initialement publiés, nous pouvons modifier les paramètres de l’égaliseur du casque directement à partir du menu Playstation 5 et trois préréglages sont disponibles, plus trois autres pour nos paramètres.

N’étant pas un haut de gamme, le PULSE 3D se présente avec des performances extrêmement compétentes, dans pratiquement tous les jeux. Bien sûr, l’expérience de jouer aux titres PlayStation Studios prend une qualité différente grâce à la symbiose entre PULSE 3D et Tempest 3D AudioTech, mais dans la plupart des jeux que nous n’avons pas, nous avons eu des problèmes à signaler (FIFA 22, Returnal ou Spider- L’homme, sont quelques exemples).

Le PULSE 3D utilise également un système de charge utilisant un câble USB Type-C.

Le stylo USB qui contrôle le casque a également un petit trou sur le côté qui vous permet de réinitialiser les paramètres. Cela peut être particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de connectivité, par exemple avec votre casque.

Une réinitialisation matérielle peut également être obtenue en appuyant simultanément sur le bouton Chat et le bouton Augmenter le volume.

Dans le cadre de l’utilisation de PULSE 3D : Midnight Black, nous n’avons rencontré aucun problème, que ce soit la connectivité, la qualité du son ou autre.

Les écouteurs ont toujours bien fonctionné et avec une qualité très acceptable. La capacité d’insonorisation, le confort des casques et la qualité du son (à savoir le son directionnel) nous laissent l’idée forte que les PULSE 3D sont extrêmement compétents dans ce qu’ils sont censés faire.

PULSE 3D est disponible dans les grandes enseignes au prix de 99€.