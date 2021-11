Une panne d’application laisse les propriétaires de Tesla bloqués, incapables de démarrer leurs véhicules

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vendredi, les propriétaires de Tesla du monde entier se sont retrouvés incapables de se connecter à leurs véhicules à partir de l’application mobile. Initialement signalés aux États-Unis et au Canada, les rapports sur la panne de l’application mobile se sont rapidement propagés à travers le monde à d’autres propriétaires sur les marchés européens et asiatiques de l’entreprise. La panne a suivi de près une mise à niveau de l’application mobile de l’entreprise, bien qu’aucun lien entre les deux n’ait été trouvé pour le moment.

L’application Tesla permet aux propriétaires de démarrer leur véhicule, d’accéder à diverses commandes du véhicule, de planifier l’entretien ou l’assistance et de gérer la charge du véhicule. Toute incapacité à accéder à l’application peut entraîner un inconvénient majeur, laissant potentiellement le propriétaire non préparé bloqué jusqu’à ce que la connectivité soit rétablie. Les propriétaires de Tesla peuvent également porter la carte-clé ou le porte-clés du véhicule pour s’assurer qu’ils peuvent accéder au véhicule à tout moment, quel que soit l’état de l’application.

Selon un rapport d’Electrek, le problème de connectivité a continué de gagner du terrain au fur et à mesure que le vendredi après-midi progressait. Un utilisateur de Twitter et journaliste EV de Séoul, Corée du Sud, @hohocho, a tweeté Tesla et Musk directement au sujet du message d’erreur reçu lors de la tentative de connexion à leur véhicule :

Je rencontre une erreur de serveur 500 pour connecter mon @tesla Model 3 sur mon application iOS à Séoul, Corée du Sud. On dirait que c’est un problème mondial. @Elon Musk – Jaehwan Cho (@hohocho) 19 novembre 2021

Après plusieurs centaines de likes et de retweets, Cho a reçu une réponse directement d’Elon Musk, qui examinait personnellement la question. Le PDG de Tesla a rapidement répondu, affirmant que la société avait identifié la cause première du problème et rétablissait les fonctionnalités.

Devrait revenir en ligne maintenant. Il semble que nous ayons accidentellement augmenté la verbosité du trafic réseau. Toutes nos excuses, nous prendrons des mesures pour que cela ne se reproduise plus. – Elon Musk (@elonmusk) 20 novembre 2021

En plus de transporter la carte-clé/le porte-clés du véhicule, les propriétaires de Tesla peuvent prévoir à l’avance ce type d’indisponibilité d’applications en prenant des mesures pour s’assurer que leur téléphone peut toujours être utilisé comme clé via la connexion Bluetooth de la voiture.

L’événement de panne n’est pas la première fois que les propriétaires de Tesla rencontrent un problème affectant l’accès à leur application et à leurs véhicules. En septembre 2020, les serveurs internes et externes de l’entreprise ont été arrêtés pendant plusieurs heures, empêchant tout, de l’exécution des commandes à l’accès aux véhicules.