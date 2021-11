Station-service dans l’espace ? Un nouveau projet vise à transformer les débris spatiaux en carburant

Comme cela a été prévenu, l’espace se charge de déchets à cause des objets que la Terre envoie depuis de nombreuses années. Dans un effort global, une entreprise australienne a repensé l’utilité de ces déchets et conçu (presque) une station de service spatial.

L’entreprise prévoit de recycler les déchets spatiaux et de les transformer en carburant pour fusée.

L’envoi d’objets dans l’espace qui permet de l’explorer de plus en plus est toujours perçu de manière très positive. Après tout, de cette façon, il est possible de savoir ce qui nous dépasse et de garantir une meilleure qualité de vie ici. Cependant, et parce qu’« il n’y a pas de beauté sans faute », l’orbite de notre planète devient tellement saturée de déchets que la menace est évidente et inquiétante.

Comme nous l’avons vu ici, les débris spatiaux voyagent dans l’espace à des vitesses exorbitantes, mettant en péril non seulement les satellites en fonctionnement mais aussi les objets de la Station spatiale internationale (ISS), ainsi que pour les humains qui se trouvent à bord de l’ISS.

Si les déchets générés par l’exploration ne suffisaient pas, la Russie a tiré il y a quelques jours un missile qui, en plus de détruire l’un de ses satellites, selon les États-Unis d’Amérique, a également mis en péril les intérêts de nombreuses nations.

Une station de service spatiale approvisionnera les fusées en déchets spatiaux recyclés

Face au problème croissant des débris spatiaux, une entreprise australienne s’est associée à l’effort mondial pour y mettre un terme en recyclant ces déchets dangereux.

Auparavant, la société australienne Neumann avait développé dans l’espace un système de propulsion électrique utilisable en orbite terrestre basse, afin d’étendre les missions des engins spatiaux, et de déplacer ou désorbiter des satellites. Maintenant, Neumann travaille sur un projet, avec trois autres sociétés, pour transformer les débris spatiaux en carburant à utiliser dans ce système de propulsion.

Bien que Neumann ait considéré le projet trop futuriste, au départ, après avoir reçu une subvention de la NASA, il a développé un prototype qui, étonnamment, a fonctionné.

Selon Hervé Astier, PDG de Neumann, il est possible de « saisir un morceau de débris spatiaux, de le découper, de le faire fondre et d’utiliser le résultat ».

C’est comme développer une station-service dans l’espace.

dit Hervé Astier.

Les entreprises qui collaborent avec Neumann se chargeront des différentes étapes du processus.

Premièrement, la société japonaise Astroscale utilisera des satellites pour capturer des débris spatiaux. Deuxièmement, American Nanoracks, qui développe un plan de robotique avancé pour stocker et découper les débris spatiaux alors qu’ils sont encore en orbite. Enfin, Cislunar, également américaine, va développer une fonderie spatiale pour faire fondre des morceaux de débris spatiaux en barres métalliques.

Neumann continue de considérer le projet comme futuriste, mais il sait et garantit qu’il est désormais possible.

