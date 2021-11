iCloud plein ? Réduisez la taille de votre sauvegarde iPhone

Apple offre aux utilisateurs 5 Go de stockage iCloud. Mais cela ne suffit pas toujours si vous avez activé la sauvegarde iCloud, qui enregistre toutes les données de votre iPhone. Pour résoudre ce problème, vous pouvez réduire la taille de vos sauvegardes et rechercher des solutions alternatives pour réduire la charge sur ce cloud.

Découvrez aujourd’hui comment économiser le stockage iCloud en réduisant la taille de la sauvegarde de votre iPhone.

Si les sauvegardes de votre appareil dépassent la taille proposée par Apple, vous devrez acheter un abonnement iCloud, désactiver les sauvegardes ou cesser d’utiliser d’autres services connexes comme iCloud Photos ou iCloud Drive pour économiser de l’espace de stockage. Découvrez donc comment contourner ce problème.

Comment réduire la taille des sauvegardes iCloud

En utilisant cette méthode, vous pouvez empêcher certaines applications non essentielles de faire partie de la sauvegarde iCloud, ce qui réduit considérablement sa taille.

Les applications non essentielles peuvent être celles dont les données ne vous intéressent pas ou celles qui stockent déjà tout sur leurs serveurs, telles que YouTube, les applications d’actualités, Facebook, Twitter, Instagram, entre autres. Même si vous empêchez la sauvegarde de ces applications, vos données sont conservées sur leurs serveurs. Vous pouvez accéder à votre compte et à vos données en saisissant votre email et votre mot de passe.

Découvrez comment réduire la taille du fichier de sauvegarde en excluant certaines applications :

1. Ouvrez « Paramètres » et cliquez sur votre nom.





2. Allez dans « iCloud » et cliquez sur « Gérer le stockage ».





3. Cliquez sur « Sauvegardes » et accédez à la sauvegarde qui dit « Cet iPhone ».

4. Cliquez sur « Afficher toutes les applications » et désactivez toutes les applications inutiles pour les empêcher de faire partie de votre sauvegarde iCloud.

Comment créer une nouvelle sauvegarde avec une taille réduite

Après avoir suivi les étapes ci-dessus, la prochaine sauvegarde effectuée par votre iPhone aura une taille de fichier réduite. Votre appareil sauvegarde automatiquement lorsqu’il est verrouillé, en charge et connecté au Wi-Fi. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire manuellement en suivant ces étapes :

1. Ouvrez « Paramètres » et cliquez sur votre nom.

2. Cliquez sur « iCloud » > « Copier sur iCloud » > « Sauvegarder maintenant ».





Les photos que vous avez sur votre téléphone remplissent rapidement la limite gratuite de 5 Go. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser d’autres alternatives pour les enregistrer, telles que Google Photos, Amazon Photos ou même utiliser un ordinateur.

Utiliser un PC pour sauvegarder des photos et un iPhone

Imaginez une situation où vous avez beaucoup de photos et de sauvegardes d’applications qui occupent la majeure partie de votre stockage iCloud. Vous ne voulez pas payer pour votre augmentation, mais vous voulez toujours garder vos photos, vidéos et sauvegardes iPhone en sécurité. Dans cette situation, vous pouvez déplacer les photos et vidéos de votre iPhone sur votre ordinateur et les enregistrer localement. Cependant, veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un stockage en nuage. En cas de dommage, de panne ou de vol du matériel informatique, vous perdrez ces photos et fichiers.

