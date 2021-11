DogPhone a autorisé le chien d’un enquêteur à la contacter par vidéo

L’année 2021 a mis en lumière plusieurs concepts qui, jusqu’à présent, ne semblaient pas possibles. Maintenant, le nouveau DogPhone rejoint la liste, un projet développé pour permettre ce à quoi vous pensez probablement : le chien contactant son propriétaire.

L’idée de l’appareil est venue en Écosse, par le propriétaire d’un labrador de 10 ans.

Bien qu’il existe déjà de nombreux appareils ménagers intelligents conçus spécifiquement pour donner aux humains plus de contrôle sur leur environnement domestique et une vue plus large de ce qui se passe avec leurs animaux de compagnie lorsqu’ils sont seuls, Ilyena Hirskyj-Douglas est allée plus loin et a voulu tester comment les chiens peuvent interagir avec la technologie.

Le chercheur de l’université de Glasgow, en Écosse, a développé le DogPhone, un appareil composé d’une petite boule équipée d’un capteur associé à un ordinateur portable. Cela a été donné à son animal de compagnie lorsqu’elle a quitté la maison pour de plus longues périodes. Lorsque le chien a déplacé cette balle, le « téléphone » a lancé un appel vidéo au propriétaire. D’autre part, déplacer la balle pourrait également permettre au chien de répondre à un appel.

Le DogPhone, qui n’est pas destiné à un usage commercial ou à une distribution, a été utilisé pendant plusieurs semaines et développé pour étudier comment les chiens expérimentent la technologie, ainsi que pour innover en matière de facilité d’utilisation.

Je fabrique depuis longtemps des appareils pour mon chien et de nombreux autres chiens. Je pense que beaucoup de ces appareils sont vraiment importants pour donner aux chiens des choix ou des options.

Hirskyj-Douglas a déclaré dans une vidéo publiée sur YouTube.

Dans la même vidéo, la chercheuse a révélé que, lors du développement du DogPhone, elle avait cherché à étudier et à améliorer l’expérience utilisateur, en se concentrant sur les chiens.

Bien qu’elle aimait recevoir les appels de son animal de compagnie, Zack, un labrador retriever de 10 ans, Hirskyj-Douglas a révélé qu’en raison de son habitude de s’habituer au moment où le chien choisissait de l’appeler, elle était anxieuse quand il ne le faisait pas. , spéculant que quelque chose pourrait se passer à la maison.

Parmi les différentes questions qui se posent par rapport au DogPhone développé par le chercheur, celle qui ressort vise à comprendre si les chiens comprendraient effectivement qu’ils seraient en train de passer un appel au propriétaire. Pourtant, Hirskyj-Douglas pense que les chiens peuvent réellement apprendre à utiliser la technologie et en tirer parti.

