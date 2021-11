Spotify récupère l’option des paroles des chansons pour le karaoké

Après des années d’attente et de nombreuses demandes d’ajout de support pour les paroles des chansons, Spotify a retrouvé son association avec le service de paroles Musixmatch, pour offrir les paroles officiellement sur n’importe quel appareil. Une grande nouveauté pour les amateurs de karaoké.

Spotify retrouve le support des paroles après le retrait de la fonctionnalité en 2016

Ce n’est pas la première fois que Spotify prend en charge les paroles des chansons. Il y a de nombreuses années, Spotify a intégré les paroles dans son application de bureau via le service de paroles Musixmatch. Mais en raison de différents différends entre les deux sociétés qui ont surgi par la suite, la fonction a été retirée un an seulement après sa présentation.

Mais c’est maintenant qu’ils intègrent à nouveau cette fonction et pas seulement dans l’application de bureau, mais sur toutes les plateformes. Maintenant, nous pouvons utiliser les paroles pour le karaoké depuis n’importe quel appareil : ordinateur, mobile, tablette, TV, etc. Et pour plus de surprise, la fonctionnalité est disponible à la fois pour les abonnés Spotify et pour ceux qui utilisent la version gratuite de l’application.

C’est certainement une grande nouvelle pour les fans de karaoké, qui peuvent désormais chanter pratiquement n’importe quelle chanson, n’importe où, directement à partir de votre liste de lecture Spotify sur votre téléphone. La base de données de paroles de Musixmatch contient plus de 8 millions de chansons, selon la société, qui devraient couvrir les chansons les plus célèbres.

Pour les activer sur le bureau, il suffit de cliquer sur le microphone et nous pourrons profiter de la fonction. Sur le mobile, il a la même facilité: il suffit de glisser vers le bas du lecteur et les paroles de la chanson que nous écoutons à ce moment-là apparaîtront.

