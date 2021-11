Samsung discute de la mémoire DDR6 de nouvelle génération lors du Tech Day 2021

Regard vers l’avenir : le lancement d’Intel de 12e génération Core Alder Lake a officiellement introduit la DDR5 dans le grand public, offrant aux utilisateurs la possibilité de sélectionner une plate-forme DDR4 héritée ou une nouvelle plate-forme basée sur la DDR5. Malheureusement, les pénuries de matériaux et les retards d’expédition en cours ont déjà rendu la nouvelle mémoire presque inexistante pour la plupart des consommateurs. Malgré les défis de disponibilité et de maturité de la plate-forme actuelle, Samsung a présenté ses plans futurs pour la prochaine génération de mémoire ultra-rapide.

La DDR5 est actuellement le petit nouveau du quartier. C’est plus gros, plus rapide (à certains égards, de toute façon) et malheureusement très difficile à trouver. Depuis la sortie de la nouvelle norme DDR, et maintenant avec les processeurs Intel Alder Lake de 12e génération, les passionnés ont hâte de mettre la main sur n’importe quel kit de mémoire DDR5 pour tirer parti de l’augmentation de la vitesse et de la capacité de la mémoire. Au cours de la journée technique de Samsung de cette année, la société a levé la main et a dévoilé ses plans pour le développement de sa mémoire de prochaine génération, qui ne manquera pas de capter l’attention des passionnés de vitesse partout.

La DDR5 a doublé la vitesse standard JEDEC de la DDR4, passant de 3200 mégatransferts par seconde (MT/s) à 6400 MT/s. Bien qu’il ne soit pas encore accepté en tant que norme JEDEC, Samsung vise à doubler à nouveau la vitesse standard acceptée avec la DDR6, en l’augmentant à 12 800 MT/s, avec des vitesses d’overclock théorique pouvant atteindre 17 000 MT/s. La norme en est actuellement aux premiers stades de développement et son acceptation est prévue pour 2024.

La DDR6 n’est pas la seule nouvelle norme de mémoire à l’horizon. Samsung a également fait allusion au développement ultérieur de la GDDR6 centrée sur le graphique, avec une norme GDDR6+ prévue atteignant des vitesses allant jusqu’à 24 000 MT/s.

Samsung talonne également l’un de ses principaux concurrents, SK Hynix, qui vient de terminer sa première série de mémoire 3 à large bande passante (HBM3). Samsung prévoit de poursuivre la production de HBM3 dès le deuxième trimestre 2022. La mémoire HBM offre aux utilisateurs de calcul haute performance (HPC) une alternative plus rapide, plus économe en énergie, mais plus chère à la mémoire GDDR traditionnelle. La génération précédente, HBM2, était utilisée dans les GPU des séries Vega, Radeon VII et Radeon Pro d’AMD, ainsi que dans certains GPU Nvidia, notamment le Titan V et le Quadro GP100.

Comme la DDR5, la DDR6 augmentera le nombre de canaux et de banques sur chaque module. Ces différences architecturales, ainsi que d’autres facteurs tels que les délais de mémoire, la latence, la gestion de l’alimentation et les capacités de code de correction d’erreur (ECC), sont tous des facteurs qui contribuent à la capacité de Samsung à continuer à repousser les limites de la vitesse et de la fiabilité de la mémoire.