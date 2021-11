WebSockets : planifier une conversation avec la bibliothèque Socket.io est facile

Le terme sockets ne vous sera certainement pas étranger, car nous l’avons déjà couvert ici. Aujourd’hui, nous allons parler de WebSockets, plus précisément de la bibliothèque Socket.io qui permet de créer des projets fantastiques avec des communications en temps réel.

Découvrez comment créer un chat à l’aide de la bibliothèque Socket.io.

La bibliothèque Socket.io permet de développer des applications temps réel mais aussi des communications bidirectionnelles entre client et serveur. Cette bibliothèque fonctionne sur n’importe quelle plate-forme et appareil et garantit de bonnes performances.

Développement d’un chat

Pour créer un chat, nous allons utiliser NodeJS et la bibliothèque Socket.io. L’objectif est de créer une page HTML simple, où l’utilisateur peut écrire un message et ce message est immédiatement envoyé à tous les contacts.

Commençons…

Puisque nous allons développer en NodeJS, il est nécessaire d’avoir l’interpréteur installé sur notre système. Vous pouvez voir les tutoriels d’installation pour WindowsLinux et macOS.

Pour commencer, créons un répertoire nommé chat-Netcost-security.fr et démarrons notre projet avec la commande npm init. Le résultat ressemblera à quelque chose de similaire à celui montré dans l’image suivante.

L’étape suivante consiste à installer Express. Express est un framework pour Node qui permet le développement d’applications web de manière très simple. Pour installer Express, exécutez simplement la commande suivante :

npm install –save [email protected]

Créons maintenant le fichier index.js et ajoutons les informations suivantes :

var app = require(‘express’)(); var http = require(‘http’).Server(app); app.get(« https://netcost-security.fr/ », function(req, res){ res.sendFile(__dirname + ‘/index.html’); }); http.listen(3000, function(){ console.log(‘Chat actif sur le port *:3000’); });

L’étape suivante consiste à créer le fichier index.html

<!doctype html> <html> <head> <title>Socket.IO chat</title> <style> * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; } body { font: 13px Helvetica, Arial; } form { background: #000; padding: 3px; position: fixed; bottom: 0; width: 100%; } form input { border: 0; padding: 10px; width: 90%; margin-right: .5%; } form button { width: 9%; background: rgb(130, 224, 255); border: none; padding: 10px; } #messages { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0; } #messages li { padding: 5px 10px; } #messages li:nth-child(odd) { background: #eee; } </style> </head> <body> <ul id="messages"></ul> <form action=""> <input id="m" autocomplete="off" /><button>Enviar</button> </form> </body> </html>

Chat Socket.IO

Envoyer< /button>

Pour tester votre projet maintenant, exécutez simplement la commande node index.js. Ouvrez ensuite l’adresse localhost:3000 dans un navigateur. Le résultat doit être identique au suivant.

Intégration Socket.io

Commençons maintenant la programmation des communications elle-même. Pour cela, nous utiliserons la bibliothèque socket.io comme mentionné. Cette bibliothèque fournit des fonctions serveur et client. Pour commencer, installons socket.io en tant que dépendance :

npm install --save socket.io

Pour tester cela, initialisons socket.io, en passant l’objet http. Ensuite, nous présenterons un message indiquant qu’un utilisateur est connecté chaque fois qu’une nouvelle connexion à la prise est détectée.

var app = require(‘express’)(); var http = require(‘http’).Server(app); var io = require(‘socket.io’)(http); app.get(« https://netcost-security.fr/ », function(req, res){ res.sendFile(__dirname + ‘/index.html’); }); io.on(‘connexion’, function(socket){ console.log(‘utilisateur connecté’); }); http.listen(3000, function(){ console.log(‘Chat actif sur le port *:3000’); });

Aucun index ne doit ajouter le code suivant avant la tête

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js"></script> <script> var socket = io(); </script>

Événements de problème

L’idée principale derrière Socket.IO est la possibilité d’envoyer et de recevoir des événements. Pour ce faire, dans le formulaire on va émettre la chaîne « chat message » pour ensuite « catch » dans le code et on sait que quelqu’un a écrit quelque chose.

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.2.0/socket.io.js"></script> <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.11.1.js"></script> <script> $(function () { var socket = io(); $('form').submit(function(){ socket.emit('chat message', $('#m').val()); $('#m').val(''); return false; }); }); </script>

Dans index.js nous aurons le code suivant :

io.on(‘connexion’, fonction(socket){ socket.on(‘message de discussion’, fonction(msg){ console.log(‘message: ‘ + msg); }); });

Réexécutez la commande node. et essayez d’écrire un message dans le formulaire de discussion pour voir s’il apparaît dans le terminal.

Si tout fonctionne, félicitations, vous avez déjà la première partie de la communication socket.

Partie 2 – diffusion de messages

Comme mentionné, dans cette partie, nous montrerons le code qui sera utilisé pour diffuser les messages afin qu’ils soient présentés à tous ceux qui sont connectés au chat (serveur). Pour cela, Socket.IO fournit la fonction io.emit qui peut être utilisée comme suit :

io.emit(‘événement’, { pour : ‘to_all’ });

Par exemple, si vous souhaitez envoyer un message à tout le monde, vous pouvez utiliser la fonction suivante.

io.on(‘connexion’, fonction(socket){ socket.broadcast.emit(‘Bonjour’); });

Si vous souhaitez que l’expéditeur reçoive également le message, utilisez la fonction :

io.on(‘connexion’, fonction(socket){ socket.on(‘message de discussion’, fonction(msg){ io.emit(‘message de discussion’, msg); }); });

Côté client, lorsque l’événement « message de chat » est capturé,

<script> $(function () { var socket = io(); $('form').submit(function(e){ e.preventDefault(); socket.emit('chat message', $('#m').val()); $('#m').val(''); return false; }); socket.on('chat message', function(msg){ $('#messages').append($('</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <li>').text(msg)); }); }); </script>

Le résultat devrait être le suivant :

Et c’est fait. Si tout est correctement « programmé », bravo, car ils viennent de développer un chat basé sur la librairie Socket.IO.

