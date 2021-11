Microsoft Edge est mis à jour vers la version 96 sur le canal stable

Après la mise à jour vers Chrome 96 par Google, c’est maintenant au tour de Microsoft Edge de recevoir la version 96 sur le canal stable. Comme d’habitude, la différence de mises à jour entre Chrome et Edge n’est que de quelques jours, ce qui n’est pas observé dans les autres navigateurs basés sur Chromium.

Microsoft Edge 96 : Améliorations du lecteur PDF et du mode IE, Math Solver et bien plus encore

Cette version n’intègre pas trop de changements au niveau des caractéristiques des utilisateurs, mais des changements plus orientés métier et pour améliorer le fonctionnement du navigateur. L’ajout de Math Solver à Edge est l’un des changements les plus notables. Cette fonction nous aide à résoudre nos problèmes mathématiques sans avoir recours à d’autres applications.

Il y a également des améliorations dans le lecteur PDF, où nous pouvons désormais utiliser le surligneur librement dans les PDF protégés ou numérisés. En mode IE, des en-têtes HTTP et des données de formulaire supplémentaires seront désormais échangés entre les deux navigateurs pour une meilleure expérience utilisateur.

Une prise en charge est également ajoutée pour Control-flow Enforcement Technology (CET), qui nous offre une sécurité supplémentaire lors de la navigation sur Internet. Cette fonctionnalité n’est disponible que sur les processeurs Intel et Zen 3 de 11e génération. Elle nous avertira également si nous visitons un site Web falsifié avec une URL similaire, une pratique appelée typosquatting ou détournement d’URL.

Enfin, cette version, comme toutes celles publiées chaque mois, contient des corrections de bogues, des bogues de sécurité corrigés et de nouvelles politiques d’entreprise, entre autres. Nous vous proposons une liste plus détaillée des modifications dans l’article bêta de Microsoft Edge 96.