Forza Horizon 5 est la plus grande version de Xbox avec plus de 10 millions de joueurs

Le 5 novembre marquait la date de sortie du nouveau jeu tant attendu Forza Horizon 5, développé par Xbox Game Studios. Quelques jours seulement après son arrivée, la nouvelle montrait déjà le succès qu’elle devenait, puisqu’elle comptait 4,5 millions de joueurs à son lancement.

Mais si ce chiffre impressionne, les dernières nouvelles montrent que le succès n’était pas un « feu de vue » ou quelque chose comme une « curiosité de lancement momentanée ». Les détails indiquent alors que Forza Horizon 5 est déjà la plus grosse sortie de l’histoire de Xbox, avec plus de 10 millions de joueurs.

Forza Horizon 5 est la meilleure version de Xbox

Le jeu Forza Horizon 5 est arrivé très récemment et tout prédisait déjà que la nouvelle version du créateur Xbox Game Studios serait un vrai succès. Cependant, c’est désormais la marque elle-même qui dévoile les chiffres officiels et indique que le jeu compte déjà plus de 10 millions de joueurs, mettant en avant le record écrasant !

Sur ce nombre total de joueurs, environ 4,5 millions jouent au jeu sur sa version PC. Ainsi, plus de 5,5 millions de joueurs vivent l’intégralité de l’expérience Forza Horizon 5 via les consoles Xbox Series X et Series S.

Rappelons que, le jour du lancement, le nombre de joueurs simultanés dans ce nouveau titre des studios Xbox était quadruple de ceux de Forza Horizon 4.

C’est une aventure sur roues vraiment incontournable où les joueurs trouvent beaucoup de plaisir, de compétition et de défis à travers les meilleures voitures du monde. Chez Netcost-security.fr, nous avons déjà eu l’occasion de tester et d’analyser le jeu Forza Horizon 5, qui a obtenu une note de 9,2/10. Vous pouvez lire notre critique complète ici.