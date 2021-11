Votre téléphone est mis à jour avec une nouvelle interface pour Windows 11

UGREEN Adaptateur USB C vers Ethernet Thunderbolt 3 Type C RJ45 Réseau à 1000 Mbps en Aluminium Compatible avec MacBook Pro Air M1, iPad Pro 2021 2020, iPad Air 2020, Surface Go

[ Connexion Filaire Stable ] L'adaptateur USB C Ethernet vise à ajouter un port RJ45 à votre PC ou smartphone via le port USB C/ thunderbolt 3, pratique et efficace à effectuer le télétravail ou suivre vos cours à distance grâce à la connexion filaire stable et fluide. Vous pourriez profiter des jeux en ligne, transférer des fichiers géants et admirer les films HD, évitant une liaison Internet wifi parfois aléatoire. [ Compatibilité Étendue ] L'adaptateur USB C vers RJ45 est compatible avec MacBook Pro 2020/ 2019/ 2018/ 2017/ 2016, MacBook Air 2020/ 2019, MacBook Air M1, iPad Pro 2021/ 2020/ 2018, iPad Air 2020, Dell XPS 17/ 15/ 13, Huawei Matebook, Lenovo Yoga 720/ 920, Surface Go, Chromebook, etc. Veuillez assurer que votre appareil dispose d'un port USB C. [ Connexion Ultra-rapide ] Accédez à des vitesses ultra-rapides allant jusqu'à 1 000 Mbps, rétrocompatible avec 100/ 10 Mbps. Cet adaptateur Thunderbolt 3 RJ45 est idéal pour surfer à grande vitesse. Simple à mettre en œuvre, plug & play sous Mac OS, iOS, Windows 11/ 10/ 8.1/ 8, veuillez télécharger le driver correspondant sous Windows 7/ XP, Linux. [ Solide En Aluminium ] La coque en aluminium anodisé avec la couleur élégante qui correspond parfaitement à la couleur de votre MacBook. Solidité et dissipation thermique efficace assurent une utilisation fiable et une longue durée. Le connecteur Ethernet s'adapte parfaitement aux ports USB C/ thunderbolt 3 sans soucier de la déconnexion intempestive. [ Conception Idéale ] LED vous montre clairement l'état du fonctionnement ( Bleu allume quand vous le branchez sur ordinateur, et LED jaune scintille quand il marche bien. ) Design ultra fin (60*23.8*15.8mm) et léger (30g), facile à ranger cet adaptateur USB C réseau dans votre sac et le garder prêt de vous pour toute éventualité.