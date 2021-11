Chiens stressés ou effrayés ? Le micro-ondes pourrait être à blâmer

Il y a certains bruits qui rendent l’être humain anxieux. Chez les animaux, le scénario n’est pas différent, et une étude récente a révélé qu’il existe plusieurs pièces d’équipement dans la maison qui peuvent générer cette anxiété.

Bien que les propriétaires puissent ne pas avoir une perception claire, les chiens sont stressés lorsqu’il y a des bruits domestiques courants. La technologie pourrait nuire à votre animal de compagnie !

Le bruit intermittent à haute fréquence est un problème pour les animaux

Des chercheurs de l’Université de Californie à Davis ont découvert que les gens peuvent ne pas être conscients que leur chien est stressé lorsqu’il est exposé aux bruits domestiques courants. Bien qu’il soit bien établi que les bruits forts et soudains tels que les feux d’artifice ou les orages déclenchent généralement de l’anxiété chez un chien, une nouvelle étude a révélé que même des bruits courants tels que le « bruit » d’un four à micro-ondes peuvent être un déclencheur d’anxiété. L’étude a été publiée dans Frontiers in Veterinary Science.

L’enquête a conduit à la découverte que les bruits intermittents à haute fréquence, tels qu’un avertissement de batterie de détecteur de fumée, sont plus susceptibles de provoquer de l’anxiété chez le chien, plutôt que des bruits continus à basse fréquence.

Comme « échapper » à l’anxiété, l’accouplement, le tremblement ou le recul sont parmi les signes les plus courants chez l’animal, mais les propriétaires peuvent ne pas identifier de tels signes de peur ou d’anxiété.

Nous savons qu’il existe de nombreux chiens sensibles au bruit, mais nous sous-estimons leur peur du bruit que nous considérons normale car de nombreux propriétaires de chiens ne savent pas lire le langage corporel.

a déclaré Emma Grigg, l’un des auteurs de l’étude.

Des scientifiques américains ont mené une enquête auprès de 386 propriétaires de chiens pour découvrir le comportement de leurs animaux de compagnie aux sons domestiques. Une analyse du comportement des chiens a également été réalisée, ainsi que les réactions des propriétaires.

L’étude révèle que les propriétaires ont sous-estimé la peur des chiens. De plus, la réaction humaine est toujours de « plaisanter » plutôt que de se soucier de l’animal.