Nvidia n’a pas peur de l’AMD Instinct MI250X et dit « chaque année, il y a un Nvidia Killer »

AMD a récemment présenté de nouveaux équipements dédiés au segment haute performance. En plus des processeurs Epyc Genoa et Bergamo, la société a également dévoilé sa puissante carte graphique AMD Instinct MI250X.

Cependant, il semble que Nvidia ne soit pas trop préoccupée ou effrayée par la sortie de ce monstre de traitement graphique de la société de son rival Lisa Su. Jensen Huang, PDG de la principale marque graphique, dit qu’il y a un « tueur Nvidia » chaque année.

Nvidia n’est pas préoccupé par les récentes annonces d’AMD

Jensen Huang, qui dirige Nvidia, ne semble pas s’inquiéter de la sortie prochaine de la carte graphique AMD Instinct MI250X hautes performances. Même pas peur, c’est une carte graphique extrêmement puissante.

Pour ceux qui ne le savent pas, ce GPU d’AMD a une conception milti-die et pas moins de 220 Computer Units, soit 14 080 cœurs et 128 Go de mémoire HBM2e. Il disposera d’un TDP incroyable de 580 W et d’un nouveau connecteur PCIe 5.0 à 12 broches. Cet appareil promet d’être jusqu’à 490% plus rapide que le meilleur GPU de Nvidia dans ce segment, l’A100. Les modèles AMD Instinct utilisent la puce graphique Aldebaran, avec l’architecture CDNA2, produite en 6 nm par TSMC. Ils disposent également d’un système de refroidissement passif.

Mais dans une récente interview accordée à The Next Platform, le PDG de Nvidia a été interrogé sur cette concurrence entre les deux constructeurs nord-américains. À son tour, l’exécutif a minimisé le problème et a déclaré qu’il y avait toujours eu un « tueur Nvidia » et que ce ne serait donc pas la première ni la dernière fois que cette référence serait faite.

En revanche, Huang rappelle que, même avec ces « tueurs Nvidia », sa société est celle qui mène le secteur et, à ce titre, c’est celle qu’il faut battre et non l’inverse.

Premièrement, nous avons de la concurrence tout le temps. Ce n’est donc pas vrai qu’il s’agit du premier « tueur Nvidia » à arriver sur le marché. Chaque année, il y a un tueur Nvidia et les gens l’appellent ainsi.

a référé le PDG

« L’informatique accélérée n’est pas pour les personnes au cœur faible »

Jensen Huang a également noté que l’informatique accélérée n’est pas pour les âmes sensibles. Le PDG explique que nous pouvons construire la meilleure puce au monde pour tout, la mettre dans l’ordinateur mais pas l’accélérer. Il met en évidence que le calcul accéléré est incroyablement difficile, et la loi de Moore s’avère être très bonne, concluant que « pour réussir en tant qu’entreprise, nous devons obtenir des résultats bien supérieurs à la loi de Moore« .