Qui obtient MIUI 13 en premier ? Ce seront les smartphones Xiaomi qui ont été élus

Xiaomi est très actif en ce qui concerne les développements MIUI. La marque souhaite accélérer l’arrivée d’une nouvelle version et ainsi donner à ses smartphones des nouveautés importantes, en plus des mises à jour de sécurité nécessaires.

Les informations qui ont maintenant émergé montrent que cela sera beaucoup plus proche de ce qui était attendu. Les tests finaux ont peut-être déjà commencé et il existe une liste de smartphones qui recevront cette version avant tout le monde. Connaître la liste des élus.

Même avec MIUI 12 toujours disponible sur certains smartphones et avec la version améliorée également activement distribuée, Xiaomi ne semble pas vouloir ralentir. La nouvelle version est en route et très bientôt il y aura de nouvelles fonctionnalités.

Lei Jun, PDG de la marque, a déjà confirmé qu’elle serait présentée vers la fin de l’année, ce qui a laissé les utilisateurs curieux. Il y avait encore peu d’informations, mais ce qui vient d’être révélé apporte encore plus d’intérêt.

On sait que les versions finales de MIUI 13 sont déjà testées par Xiaomi, révélant deux informations importantes. La première est que le planning de cette marque sera respecté et très prochainement la version finale sortira.

En parallèle, et voici la plus pertinente, on connaît déjà les modèles qui recevront cette nouvelle version en premier. La liste a été avancée et montre qu’il existe de nombreux modèles des différentes familles d’équipements Xiaomi présents.

Même s’il ne s’agit pas d’une liste officielle de Xiaomi, elle est conforme à ce qui a été présenté auparavant. Fait intéressant, certains smartphones ne figurent pas sur cette liste et sont censés être couverts par cette première vague. Probablement plus tard, recevez MIUI 13 et toutes les nouvelles.

MIUI 13 sera sans aucun doute un grand pas pour Xiaomi et ses smartphones. Par la suite et une version qui a beaucoup changé, cette nouvelle va franchir un nouveau saut qualitatif et apporter de nombreuses nouveautés à l’interface qui améliore Android.