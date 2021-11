Le crash de l’application Tesla a empêché les utilisateurs de monter dans leur voiture

Les voitures de Tesla sont actuellement parmi les plus complètes dans le domaine de la technologie, dans plusieurs domaines. Son logiciel vous permet de contrôler de nombreux facteurs et de nombreux domaines, du système de divertissement à la mécanique de la voiture.

Avec une application pour accéder, contrôler et même contrôler les accès, cette gestion est plus simple. Le problème existe lorsque cela échoue, comme c’était le cas tout à l’heure, ayant laissé les utilisateurs de Tesla incapables de monter dans leurs voitures.

Tesla propose une application qui vous permet de contrôler vos voitures. Ici, les conducteurs ont accès à de nombreuses options qui leur permettent de gérer les détails de ces véhicules. Il est si utile qu’il permet de se passer de clés et de contrôler tous les accès.

Cela pourrait être une dépendance intéressante pour les utilisateurs, car elle y concentre toute la gestion et les accès. Le problème est même lorsque cette application plante, comme cela s’est produit il y a quelque temps. Bien sûr, des plaintes ont rapidement fait surface sur les réseaux sociaux.

Initialement identifié comme un problème limité aux États-Unis, il s’est rapidement rendu compte qu’il s’agissait de l’échec mondial de Tesla. Votre application comportait des erreurs et cela affectait de nombreux utilisateurs à travers la planète.

Elon Musk, l’homme fort de Tesla et souvent son publiciste et porte-parole a rapidement reconnu le problème. Il a révélé que Tesla enquêtait déjà sur le problème, mais n’a révélé aucune cause ni quand ce problème serait résolu.

Peu de temps après, et à nouveau via Twitter, Elon Musk a révélé que le problème serait résolu. Il a indiqué que le problème était causé par une augmentation accidentelle du niveau de détail du trafic réseau. Il s’est excusé et a supposé que Tesla prendrait des mesures pour que cela ne se reproduise plus.

C’est une situation qui montre la dépendance des voitures Tesla à des éléments qui, même à l’intérieur, sont sujets à l’échec. Une simple interruption de l’application peut laisser les utilisateurs hors de leurs voitures et avec des problèmes à portée de main. Cela pourrait simplement être résolu avec… la présence de la clé.