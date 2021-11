Microsoft promet un Windows 11 encore plus performant en 2022

Microsoft a beaucoup changé de position lorsqu’il a eu l’idée de créer Windows 11. Le géant du logiciel semble encore plus proche des utilisateurs et est à l’écoute de tous leurs avis et informations qu’ils apportent.

Cela se voit maintenant, dans une position que Microsoft a prise vis-à-vis de Windows 11. La société a supposé que 2022 serait une année au cours de laquelle elle travaillera pour donner des performances encore meilleures à son nouveau système.

C’est sur Reddit que Microsoft a révélé ce que sera son année 2022 en ce qui concerne son nouveau système d’exploitation. Tout s’est passé lors d’un AUA (Ask Us Anything) dans ce réseau, toujours centré sur le thème Windows App SDK.

Plusieurs lecteurs se sont plaints des performances de divers éléments proposés par l’interface de Windows 11. Compte tenu de cela, l’équipe de développeurs de Microsoft a supposé devant ce public qu’elle consacrerait une partie de son temps à améliorer ce comportement.

Ces travaux sur l’interface ont déjà commencé, mais les résultats n’arriveront que l’année prochaine. Celles-ci doivent être considérées comme l’une des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités que Microsoft présentera dans la mise à jour qu’elle publiera en 2022.

Cela révèle également que Microsoft est plus attentif à ce que les utilisateurs proposent comme retour sur Windows 11. Ce sujet n’est pas nouveau et a déjà été abordé par les utilisateurs. En s’attaquant à ces problèmes, le géant du logiciel pourra encore améliorer son système.

Le problème de performances de Windows 11 semble être un problème sensible pour Microsoft, et qui a été résolu de plusieurs manières. L’entreprise a déjà montré à plusieurs reprises que ce système parvient à tirer encore plus parti du matériel dont il dispose et qu’il en donne ainsi encore plus aux utilisateurs.

Reste à attendre 2022 et voir ce que prépare Microsoft. Ce système reçoit constamment des améliorations et de nouvelles fonctionnalités, ce qui le rend encore plus intéressant et adapté aux besoins réels des utilisateurs.