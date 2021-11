Droit de licenciement : Contacter un travailleur est un délit grave

À quelle fréquence les travailleurs se plaignent-ils d’être « dérangés » par leurs patrons après le travail ? Un travailleur peut-il refuser un appel ou ne pas répondre à un e-mail pendant la période de repos ?

L’Assemblée de la République a récemment approuvé des modifications au Code du travail, qui inclut désormais le droit de déconnecter ! Mais après tout, quels sont les droits des travailleurs ?

C’est le 3 novembre dernier que l’Assemblée de la République a approuvé des modifications au Code du travail. Depuis lors, le Code du travail a inclus une législation sur le droit des travailleurs à s’absenter pendant les périodes de repos. Pendant cette période, les employeurs se sont vu «interdire» de contacter le travailleur, tant qu’ils n’étaient pas en situation de force majeure.

Ce qui a changé dans le Code du travail’

L’employeur a le devoir de s’abstenir de contacter le salarié pendant la période de repos, sauf en cas de force majeure

La violation de cette obligation constitue une infraction administrative grave.

Tout traitement désavantageux, en termes de conditions de travail et de développement professionnel, accordé à un travailleur pour l’exercice du droit établi au numéro précédent, constitue une action discriminatoire.

L’employeur a également le devoir spécial de « consulter l’employé, par écrit, avant d’apporter des modifications à l’équipement et aux systèmes utilisés dans la fourniture du travail, dans les fonctions attribuées ou dans toute caractéristique de l’activité contractée » et « fournir à l’employé la formation qui manque pour l’utilisation correcte et productive des équipements et systèmes concrets qui seront utilisés en télétravail ».

Cette nouvelle modification du Code du travail a suscité de nombreuses discussions, notamment en dehors du territoire national. Le Financial Times, The Guardian, BBC et CNN ont déjà parlé du bon « exemple » du Portugal, mais il y avait aussi ceux qui l’ont apprécié, comme ce fut l’exemple de Trevor Noé. Rappelons que Trevor Noah a remis en question ce qui était produit au Portugal, et les Portugais ne l’ont pas laissé sans réponse.