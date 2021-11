L’algorithme Smartwatch capture 98% des rythmes cardiaques irréguliers

De plus en plus d’utilisateurs utilisent des montres connectées pour leur capacité à surveiller les signes vitaux. Ces appareils apportent un ensemble de capteurs et de technologies qui surveillent en permanence la santé et le bien-être de ceux qui les « portent ». Cependant, certaines personnes soupçonnent encore l’exactitude de ces informations. En conséquence, une étude massive a été menée pour tester un nouvel algorithme conçu pour détecter les rythmes cardiaques irréguliers.

Les résultats de cette étude, qui a utilisé la technologie des montres intelligentes et des bracelets de fitness, ont impliqué près d’un demi-million de sujets. Après tout, ces appareils ont réussi à détecter une fibrillation auriculaire non diagnostiquée dans 98 % des cas.

Fitbit avec d’excellentes performances dans la détection de la fibrillation auriculaire

L’avènement de dispositifs de surveillance de la santé viables offre de nouvelles façons de détecter les épisodes asymptomatiques précoces de rythmes cardiaques anormaux. Cependant, les chercheurs améliorent encore la technologie pour augmenter la précision et la fiabilité.

Une grande étude menée à l’Université de Stanford en 2019 a démontré le potentiel des montres Apple pour détecter les cas de fibrillation auriculaire. Cependant, Fitbit a développé sa propre étude et est même parvenu à améliorer légèrement les résultats de la firme de Cupertino.

Menée par des chercheurs du Massachusetts General Hospital (MGH), l’étude a recruté près de 455 000 utilisateurs aux États-Unis pour porter des appareils d’analyse de l’activité physique. Une fois activé, le nouvel algorithme surveillait le rythme cardiaque d’un utilisateur pendant les périodes d’inactivité.

Une fibrillation auriculaire possible est remarquée après au moins 30 minutes de rythme cardiaque irrégulier.

Les montres intelligentes peuvent être précises à 98% pour détecter les problèmes cardiaques

Dans l’étude, lorsqu’une fibrillation auriculaire possible a été détectée, le sujet a effectué une consultation de télésanté avec un médecin, puis a reçu un patch d’électrocardiogramme (ECG) à porter pendant une semaine avec l’appareil de test de condition physique.

Dans la semaine qui a suivi, le nouvel algorithme a effectivement détecté 98 % des épisodes de fibrillation auriculaire détectés par le patch ECG.

Ces résultats montrent que les appareils portables peuvent identifier la fibrillation auriculaire non diagnostiquée avec une grande fiabilité. Étant donné que de nombreux consommateurs portent ces appareils portables, il est possible que des algorithmes comme celui que nous avons étudié puissent être largement appliqués pour aider à identifier la fibrillation artérielle non diagnostiquée, permettant aux patients d’obtenir des soins avant que des complications dévastatrices telles qu’un accident vasculaire cérébral invalidant ne se produisent.

A expliqué Steven Lubitz, un enquêteur de l’HGM travaillant sur le projet.

Selon le chercheur, le logiciel de surveillance cardiaque serait plus efficace lorsqu’il est utilisé la nuit. Ainsi, l’objectif serait d’utiliser l’analyseur de condition physique pendant le sommeil, lorsqu’il peut mieux surveiller les rythmes cardiaques irréguliers.

La plupart des épisodes de fibrillation auriculaire non diagnostiqués se sont produits pendant le sommeil, et nous pensons que ces épisodes étaient asymptomatiques. Étant donné que l’algorithme est le plus actif lorsque les porteurs sont physiquement inactifs, le portable doit être porté pendant le sommeil pour le plus grand avantage.

Lubitz a conclu.

Fitbit travaille actuellement avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour obtenir une autorisation de mise sur le marché afin de permettre à l’algorithme d’être largement déployé.