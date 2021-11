Xiaomi ouvre une nouvelle entreprise dans le secteur automobile pour atteindre l’objectif 2024

Les entreprises que nous avons l’habitude de voir associées aux smartphones élargissent de plus en plus leur portefeuille de produits. Aujourd’hui, on parlait de l’intention d’Apple d’avoir sa propre voiture en 2025. Mais s’il n’y a que des rumeurs sur Apple, Xiaomi a déjà rendu public son intention de faire circuler très prochainement une voiture électrique et « autonome » sur les routes.

Maintenant, a révélé la création d’une nouvelle entreprise pour pouvoir, en 2024, produire en série son premier VE.

C’est plus tôt cette année, après de nombreuses rumeurs, que Xiaomi a annoncé qu’il travaillerait en fait pour percer dans l’industrie automobile.

Après avoir présenté la société Xiaomi EV Company Limited, il vient de dévoiler la création d’une autre société associée à ce projet automobile, Xiaomi Automobile Technology Co., Ltd.

La société a été enregistrée à Pékin et a un capital social de 1 milliard de yuans et la description de l’entreprise comprend les véhicules à énergie nouvelle, la fabrication de véhicules et le développement technologique.

Les nouvelles avancées par Gizmochina avancent que cette société devrait se concentrer davantage sur le développement de périphériques et d’accessoires, tandis que la première devrait se concentrer davantage sur la fabrication des voitures.

L’objectif de Xiaomi, comme l’a dit son PDG Lei Jun aux investisseurs, est d’avoir sa première voiture électrique produite en série en 2024.