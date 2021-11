Previewer trouve le premier Easter-egg Craig the Brute dans Halo Infinite

Connaissez votre mème : Craig the Brute fait référence à un mème qui a commencé à se répandre après une démo Halo Infinite lors d’une vitrine des jeux Xbox en juillet 2020. Après avoir pris une capture d’écran de la Brute générique, un utilisateur de Facebook a partagé l’image en disant: « Nous appelons ce mec Craig idc ce que vous dites. » Craig est ensuite devenu célèbre avec d’innombrables internautes publiant encore plus d’innombrables mèmes mettant en vedette la créature et se moquant des graphismes moins que flatteurs.

Microsoft et 343 Industries ont pris le phénomène Craig the Brute dans la foulée, promettant de mettre des Easter-eggs de Craig dans Halo Infinite, et les prévisualiseurs viennent d’en trouver un. YouTuber Mint Blitz a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube montrant comment trouver le premier des nombreux Easter-eggs de Craig dans Halo Infinite.

Tout le monde dit bonjour à Craig la brute pic.twitter.com/xhA1bob1m8 – Matt/Geralt le cryptide local (@HircinesWolf) 28 juillet 2020

Si vous préférez ne pas gâcher votre chasse aux Easter-eggs, arrêtez de lire maintenant et ne regardez pas la vidéo ci-dessous.

Blitz note que l’Easter-egg n’est pas facile à trouver. Il est situé au sommet d’une tour gigantesque dans la quatrième mission de campagne, et vous aurez besoin d’un tir de grappin amélioré avec une réduction de 40 % du temps de recharge pour monter au sommet du bâtiment.

Une fois arrivé au sommet, vous découvrirez que Craig est une rock star dans l’univers Halo. Plaquée sur certaines machines, une affiche de concert indique «Craig Zeta Halo Tour 2560», puis répertorie diverses dates et lieux de concert.

A proximité sur le sol se trouve une pochette d’album « Greatest Hits » avec l’image originale du mème. Si vous le retournez à l’arrière, vous répertoriez tous les plus grands succès de Craig, y compris des morceaux mémorables comme « I’m the Craig in Your Heart », « Popped in the Chin by My Friend », « I Can’t Grow a Beard », » I’m Famous » et, bien sûr, « The Day You Became a Meme ».

Alors que la bêta ouverte multijoueur a été lancée plus tôt cette semaine, la campagne solo Halo Infinite ne sortira que le 8 décembre. Cependant, 343 Industries ont déjà envoyé des copies d’aperçu à divers médias, et Mint Blitz a mentionné qu’il avait eu la chance d’en obtenir un.