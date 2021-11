Farming Simulator 22 avec lancement en espèces

Compte tenu de sa vaste histoire, Farming Simulator peut déjà être considéré comme une série emblématique dans le monde des jeux vidéo et un jalon dans la simulation de la gestion agricole.

Cette année, GIANTS Software apporte Farming Simulator 22 et quelques nouveautés.

Farming Simulator est une série de jeux vidéo qui existe depuis plus de 10 ans. C’est un jeu de niche qui essaie de simuler la vie quotidienne d’une ferme.

Avec un niveau croissant de réalisme, de diversité et de complexité, les différentes versions sorties année après année, apportent de nouveaux défis au jeu, toujours dans le but de rendre nos explorations réussies et rentables.

Farming Simulator 22 est sur le point d’arriver et c’est déjà le 22 novembre que le jeu débarque sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Bienvenue à Haut-Beyleron

L’une des nouvelles fonctionnalités que Farming Simulator 22 apportera lors de son lancement le 22 novembre de cette année est l’introduction d’une carte basée sur la campagne française, le Haut-Beyleron.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce dévoilée pour ce nouveau scénario, ce magnifique paysage, présente divers points d’intérêt tels que des lacs, des collines, des zones boisées… et c’est là que les joueurs tenteront de gérer leur ferme et de la faire grandir.

C’est une région du sud de la France qui, d’après ce que l’on peut voir sur les images, présente des conditions favorables pour des exploitations agricoles très particulières, comme, par exemple, des vignes ou des oliveraies.

Les paysages nord-américains d’Elmcreek

Bien entendu, le vaste territoire nord-américain sera également présent dans Farming Simulator 2 et en ce sens, on peut voir Elmcreek.

C’est une région inspirée des vastes plaines américaines du Midwest.

Équipements et machines

Au niveau des machines et équipements disponibles, Farming Simulator 22 fera preuve d’une grande rigueur et fidélité à la réalité.

Comme pour les jeux précédents, les principales marques d’équipements sont présentes dans le jeu et avec un degré de simulation extrêmement précis.

Les animaux de Farming Simulator 22

De nos jours, une ferme ne se limite pas à la culture et à la récolte de légumes. Dans un monde de plus en plus exigeant, il devient nécessaire d’élargir l’offre et à ce titre, notre exploration peut également fournir la création de bovins et autres animaux.

Cochons, vaches, poulets… tout ce que nous pouvons espérer trouver dans une ferme, nous pourrons le créer dans Farming Simulator 22.

les cultures

Comme dans les jeux précédents, Farming Simulator 22 propose de nouveaux types de cultures à planter (et récolter).

Peut-être inspiré par le paysage français du Haut-Beyleron (ou l’inverse), dans Farming Simulator 22, nous aurons deux nouvelles cultures bien connues des Portugais également : les raisins et les olives.

Il y a beaucoup plus sur Farming Simulator 22 à découvrir le 22 novembre lorsque le jeu sera lancé pour PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.