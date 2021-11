Besoin de nouveaux gadgets pour votre maison ? Nous avons des suggestions qui vous apporteront du confort

Avec l’arrivée de l’hiver, rien de mieux que de passer une journée à la maison douillette et confortable. La technologie peut vous aider et c’est pourquoi nous avons préparé un kit qui fera une différence dans votre journée.

Découvrez les produits et profitez des remises associées.

Chauffage intelligent Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM

Le froid arrive et la maison doit être maintenue au chaud. Maintenant, la solution évidente est un appareil de chauffage. La solution que nous apportons est celle de Xiaomi, le Mijia KRDNQ03ZM, qui fonctionne de manière interconnectée avec tout l’écosystème déjà connu et peut être contrôlé via Google Home ou Alexa.

La technologie intégrée vous permet de régler à distance la température, la durée de fonctionnement et les heures d’allumage et d’extinction.

Le radiateur dispose d’une barre qui permet par exemple de placer un vêtement ou une serviette, de se réchauffer avant utilisation, ou encore d’aider à sécher. Il est donc résistant à l’eau et à l’humidité, avec un certificat IPX4.

Il a une puissance de 2200W et comprend un capteur de température qui maintient la température ambiante constante et par conséquent économise de l’énergie, car il ne s’allume que lorsqu’il descend en dessous de la valeur définie.

Le radiateur intelligent Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM est disponible pour environ 83 € en utilisant le code de réduction BGd65de3.

Xiaomi Mijia KRDNQ03ZM

Aspirateur robot Viomi SE

Afin que vous puissiez passer plus de temps sur le canapé, vous devez minimiser le temps que vous passez à nettoyer la maison. Un robot aspirateur fait le travail pour vous.

Viomi est une marque plus connue associée à l’écosystème Xiaomi. Le modèle Viomi SE dispose d’un système de navigation laser, vous permettant de créer une carte de la maison. Par conséquent, l’utilisateur peut tout contrôler via l’application. Le début du nettoyage, la pièce que vous souhaitez voir propre, peuvent créer des murs virtuels… et bien plus encore.

Il a une autonomie de 120 minutes, ce qui correspondra, plus ou moins à 200 mètres carrés, a une puissance d’aspiration de 2200 Pa.

Il comprend également un réservoir d’eau de 300 ml (la poubelle est de 200 ml), qui est une autre option idéale pour passer l’aspirateur et nettoyer le sol.

Le robot aspirateur Viomi SE est disponible pour environ 175 € avec le code de réduction BGCZPRMSE. La livraison est rapide et gratuite, réalisée à partir d’un entrepôt européen.

Viomi SE

AirFryer numérique ELEGIANT EGH-AF400

Les friteuses à air sont l’un des appareils électroménagers les plus populaires ces derniers temps. En plus d’économiser du temps de cuisson, ils vous permettent également de réaliser des préparations typiquement frites trempées dans l’huile, avec de très faibles quantités de matières grasses.

Cette option a un design élégant et rond avec des commandes tactiles sur le dessus et a une capacité de 5,5 litres. Il a une puissance de 1500W.

L’AirFryer numérique ELEGIANT EGH-AF400 est disponible pour seulement 55 € avec le code de réduction BGAF400ES. Dans ce cas également, l’expédition est disponible à partir d’un entrepôt en Espagne.

ÉLÉGANT EGH-AF400

Téléviseur intelligent Xiaomi Mi TV 4S 43″

Enfin, la télévision pour regarder les meilleurs films et séries en mangeant du pop-corn devant la cheminée.

Le Xiaomi Mi TV 4S 43″ est équipé d’Android TV et toutes les applications de streaming les plus populaires sont disponibles et prêtes à être utilisées. Le téléviseur dispose d’un panneau avec technologie LED 4K et HDR. Côté son, il dispose de Doldy Audio et DTS.

Comme interfaces de connexion, il dispose de 3 x USB 2.0 ; 1 x casque ; 1 satellite ; 3 x HDMI ; 1 x antenne ; et 1x Ethernet. Il a Bluetooth 4.2 et WIFI: 2,4 GHz/5 GHz.

Le téléviseur intelligent 43″ Xiaomi Mi TV 4S est disponible pour seulement 307 € en utilisant le code de réduction BGca7239.

Xiaomi Mi TV 4S 43