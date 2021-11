Miami ordonne à Lyft de retirer ses scooters électriques de ses rues avant 17 heures aujourd’hui

Une patate chaude : les programmes de partage de scooters : une aubaine pour les transports en commun ou une nuisance et un danger pour la sécurité ? C’était la question que le responsable de la ville de Miami devait aborder dans un article de poche jeudi soir. Le verdict : danger et nuisance pour la sécurité. La Commission de la ville de Miami a voté contre la poursuite de son programme pilote et a ordonné à Lyft de retirer tous ses scooters des rues de Miami d’ici la fin de la semaine de travail.

La ville de Miami, en Floride, a interdit les scooters électriques. La mesure, qui est entrée en vigueur immédiatement, a été adoptée jeudi par la Commission de la ville de Miami lors d’un vote quasi unanime 4-1. Les vendeurs avaient jusqu’à minuit pour désactiver et jusqu’à 17 h HNE le vendredi 19 novembre pour récupérer leurs scooters, ou la ville les mettra en fourrière.

« Nous la fermons », a déclaré le commissaire Alex Díaz de la Portilla au Miami Herald. « C’est ça. »

Díaz de la Portilla était le vote décisif sur la mesure et avait voté pour étendre le programme pilote de scooter dans le passé. Cependant, le commissaire a déclaré qu’il avait changé d’avis après avoir entendu des résidents. Le principal argument contre les deux-roues électriques était les problèmes de sécurité.

« Sur le boulevard Biscayne, à n’importe quelle heure de la journée, vous voyez des enfants sur ces scooters », a déclaré Díaz de la Portilla, qui a dirigé l’effort pour tuer le programme. « C’est un accident qui attend de se produire. »

Un autre point de basculement est que les scooters jonchent les trottoirs, créant des obstacles pour les piétons car il n’y a pas de stations d’accueil.

Un cadre de Lyft a déclaré qu’elle était déçue de la décision de la Commission et espère que le maire de Miami, Francis Suarez, annulera la décision.

« Nous sommes extrêmement déçus par l’action hâtive et à courte vue de la Commission pour mettre fin au programme de scooters, en supprimant une option de transport sûre et populaire utilisée quotidiennement par des milliers de résidents de Miami et en mettant des dizaines de travailleurs au chômage la semaine avant Thanksgiving, » a déclaré Caroline Samponaro, vice-présidente de Lyft chargée de la politique des transports en commun, des vélos et des scooters. « Nous avons été rassurés d’entendre les remarques du maire Suarez plus tôt dans la journée dans lesquelles il a qualifié les scooters d’atout précieux pour les villes. Nous espérons qu’il tiendra tête à la Commission au nom des résidents et des visiteurs de Miami pour arrêter cette action. »

Malgré l’interdiction immédiate, le programme n’est pas mort dans l’eau. Les employés de la ville sont en train de rédiger les règles d’un programme permanent de scooters. Une fois terminés, ils enverront les lignes directrices à la commission municipale pour approbation. Si tout se passe comme prévu, Miami commencera à entendre les offres des fournisseurs à partir de janvier.

Miami n’est pas la première ville à interdire le partage de scooters motorisés. En 2019, Nashville les a interdits après qu’un motard en état d’ébriété a été tué dans un accident de la circulation. À l’époque, Nashville accueillait des programmes pilotes pour sept entreprises de scooters différentes, dont Lime, Lyft, Spin, Gotcha, Bird, Bolt et Jump. Les scooters en Floride ont été retirés à plusieurs autres reprises lors de tempêtes de peur qu’ils ne deviennent des projectiles mortels.

Crédit image : Anthony Quintano (CC BY 2.0)