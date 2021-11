Et Parce qu’aujourd’hui c’est Sexta, elle insiste une nouvelle fois sur l’humour pour lutter contre le découragement dans ce combat contre la pandémie. Ou plutôt, certains disent qu’il n’y a plus de pandémie au Portugal, d’autres disent qu’il faut à nouveau porter des masques partout, car les chiffres augmentent, et d’autres disent que la terre se réchauffe trop. De plus, d’autres disent que le diesel est cher, que l’énergie est chère et que les fenêtres de Noël de cette année seront obscurcies.

Malgré tout cela, il y a une bonne nouvelle, l’équipe de football a encore une chance de passer. Comme c’est la tradition, nous devons prier maintenant pour que l’ingénieur reste. A part ça, nous avons les images et les vidéos !

voir les images

A l’intérieur du ZIP il y a plus de 100 images FANTASTIQUES (pour les hommes à barbes épaisses et les gens de bonne humeur), voici une invitation à sortir et voir toutes les images.

Et parce qu’aujourd’hui c’est vendredi v721 [18MB]

Anecdotes avec humour

Un gars, lorsqu’il a rencontré le voisin de l’immeuble d’à côté sous le porche, a entamé une conversation avec lui :

– Le voisin! C’est quand votre anniversaire?

– En mai. Pourquoi?

– C’est juste que je vais t’offrir des rideaux en cadeau, à mettre dans ta chambre. Je n’en peux plus de te voir baiser brutalement toi et ta femme en plein jour !

A ce moment-là et souriant, l’autre demanda :

– Et le tien, c’est quand ?

– En septembre, pourquoi ?

– Je vais vous donner des jumelles, pour que vous puissiez voir à qui il s’agit de la femme !

En traversant les couloirs de la Cour, l’avocat (et professeur) a été appelé par l’un des juges :

– Regardez les fautes d’orthographe grossières que nous avons sur cette pétition.

Imprimé sur la première ligne de la pétition, il était écrit :

« juge essentiel ».

En riant, le magistrat demanda :

– Cet avocat était-il votre étudiant à l’université ?

– Oui, c’était – avoua le maître. Mais où est la faute d’orthographe que vous êtes

référer?

Le juge parut surpris :

– Eh bien, ma chère, ne savez-vous pas comment épeler le mot le plus excellent ?

Puis le professeur expliqua :

– Je crois que l’expression peut signifier deux choses différentes.

Si le collègue voulait faire référence à l’excellence de ses services, la faute d’orthographe

c’est en fait dégoûtant.

Cependant, s’il y a eu allusion à la lenteur de la disposition juridictionnelle, le malentendu réside

que dans la jonction inappropriée de deux mots.

La bonne chose serait alors de dire : « Ce juge très lent ».

Après cela, ce magistrat n’a plus jamais accepté le traitement de « Excellent

Juge », sans demander au préalable :

– Dois-je recevoir l’expression comme un extrême d’excellence ou comme un superlatif de slow ?

Une blonde se réveille, arrive dans la cour et trouve un pingouin.

En même temps, il regarde de côté, voit son voisin et dit :

– Avez-vous vu ce qu’il y a ici ? Un pingouin! Que fais-je?

Le voisin répond :

– Je ne sais pas! Écoutez, emmenez-le au zoo.

Le lendemain, le voisin regarde la maison de la blonde et la voit partir avec Pingouin en laisse et demande :

– Alors tu n’as pas emmené le pingouin au zoo ?

La blonde:

– Je l’ai pris…. J’ai beaucoup aimé ! Aujourd’hui, il se rend au Portugal dos Pequeninos.

Dit un homme super heureux :

– Père, j’ai trouvé ta maudite messe !

Le prêtre répond :

– J’apprécie que vous n’utilisiez pas cette langue dans la maison du Seigneur…

L’homme insiste :

– Merde… je te le dis !

Le prêtre répète :

– Si vous continuez avec cette langue, je devrai vous demander de quitter l’église.

Continue à l’homme :

– J’ai tellement aimé ça que j’ai mis deux cents euros dans la caisse d’aumône !

Dit le prêtre :

– Mince!

vidéos

Un fantastique TimeLapse de la mission Alpha de l’ESA

Échec bien réalisé par des idiots d’entrée

S’ils veulent être battus, ils auront

Ce mec est le meilleur !!!!!!

Un niveau avancé en camping

A ce moment entre le troisième et le quatrième… la vitesse a sauté

Incroyable moteur 32 cylindres avec une précision chirurgicale

il faut être vraiment fou

La compagnie d’assurance croira-t-elle que c’était le chien ?

Dites-moi si ces gars marchent dans la grâce de Dieu… ils ne peuvent pas !

João est allé à la NASA pour travailler. C’était le premier travail

Certains ça fait mal juste de voir

Beaux chariots…

TERMINATEUR VS ROBOCOP.

Quand le futur est arrivé en 1988 en tant que « Buick »

Au diable la femme, qui ne se tait pas. Putain d’ours veut juste se désinfecter les mains

Sony Walkman… un gadget de luxe

Le réseau de communication à Rocinha est « aussi pratique »

https://www.youtube.com/watch?v=9C7f8FmeiNU

Quelle scène fume-t-elle ?

Un « chat » caché dans une pompe à essence

