À quoi s’attendre de Halo Infinite Multiplayer: 3 conseils pour commencer

Le 8 décembre, Halo Infinite verra le jour sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Cependant, il est déjà possible de tester la bêta du mode multijoueur. Voici trois conseils de base pour en profiter au maximum.

A l’occasion du vingtième anniversaire de la Xbox, Microsoft a sorti une version bêta du mode multijoueur de Halo Infinite, un titre arrivant le 8 décembre exclusivement pour Xbox One, Xbox Series X | S et PC avec les systèmes d’exploitation Windows. Un coup surprise qui permet toutefois d’avoir un avant-goût du nouveau chapitre qui ramène l’épopée de science-fiction de Master Chief. Le dernier chapitre de la série remonte à il y a six ans. C’est donc un retour attendu pour la communauté des joueurs, non seulement pour ceux qui connaissent déjà Halo, mais surtout pour ceux qui souhaitent aborder pour la première fois l’une des franchises de jeux vidéo Microsoft les plus emblématiques. Voici trois conseils de base pour tirer le meilleur parti de la version bêta multijoueur de Halo Infinite.

L’importance du bouclier

Le mérite de Halo, depuis ses débuts remontant au lancement de la première Xbox en 2001, est d’avoir établi de nouveaux standards pour le multijoueur compétitif sur consoles. Halo Infinite ne semble pas en reste, grâce à une infrastructure technique qui permet un maximum d’efficacité et d’implication. Surtout, contrairement à ce qui se passe dans un mode multijoueur de Call of Duty, dans le titre développé par 343 Industries, il est possible de subir un certain nombre de dégâts avant de mourir, grâce au rôle central joué par les boucliers d’armure spartiates. Par conséquent, même chassé par une attaque surprise ou par derrière, il est possible de s’échapper et de reprendre le contrôle de la situation. Cela évite de fortes doses de frustration. Bref, il y a moyen de se familiariser avec le jeu s’il s’agit d’une première approche. Pour ceux qui sont déjà habitués ou habitués à Halo, ils retrouveront les principales qualités de gameplay et d’équilibre qui caractérisent la franchise.

La variété des cartes

Les cartes présentes dans le multijoueur de Halo Infinite – qui sont au nombre de dix au total – présentent une variété d’espaces et de lieux qui ne sont pas indifférents, pour répondre aux différents besoins de ceux qui jouent. Par conséquent, il y a des couloirs et des goulots d’étranglement pour ceux qui préfèrent les combats rapprochés en mode Arène, mais aussi des paysages et des zones plus vastes pour ceux qui, au contraire, recourent à des assauts à longue portée en mode Grandes batailles en équipe, à l’aide de fusils de précision ou à l’utilisation de véhicules, comme le Ghost. De plus, les différentes cartes du jeu regorgent de points spécifiques dédiés à la collecte d’armes et de pièces d’équipement. Points qui se réinitialisent pendant les matchs. Un aspect qu’il est bon de garder à l’esprit.

SpaceX a lancé 4 touristes civils en orbite terrestre : ils y resteront 3 jours

Le passe de combat Halo Infinite

Le multijoueur de Halo Infinite introduit les Saisons, un aspect tiré de titres à succès tels que Fortnite, le battle-royale d’Epic Games. Cela signifie que vous devez relever les défis disponibles pour passer au niveau supérieur et obtenir des pièces d’armure spéciales, notamment des casques, des visières et des plaques de poitrine. C’est là que s’inscrit le Battle Pass, dans lequel les utilisateurs paient un certain montant pour recevoir des équipements supplémentaires. Cependant, le Battle Pass n’a pas trouvé les faveurs du public, car il repose sur un système de progression jugé trop lent. De plus, les défis à relever, nécessaires pour acquérir de l’expérience et monter de niveau, semblent reposer davantage sur la régularité du joueur que sur ses compétences. Cela a suscité de vives plaintes de la part de la communauté des fans, ce qui a incité John Junyszek, responsable de la communauté de 343 Industries, à publier un article sur Twitter indiquant que la semaine prochaine, le système de progression du Battle Pass sera révisé et corrigé. « Pour vous aider à démarrer, nous ajouterons des défis » Play 1 Game « pour assurer une progression cohérente du Battle Pass en jouant aux jeux comme vous le souhaitez », a-t-il écrit.

En plus de ces trois conseils, utiles pour comprendre à quoi s’attendre dans la bêta multijoueur de Halo Infinite, il ne reste plus qu’à patienter les quelques semaines qui séparent la sortie de la nouvelle aventure Master Chief, entre campagne solo et mode multijoueur , après de nombreuses années de silence. Le 8 décembre 2021 sera en effet une date importante pour la scène gaming, grâce au retour de l’une de ses principales icônes de Microsoft et Xbox.