Xiaomi pourrait préparer une version compacte de son prochain haut de gamme

C’est peut-être encore en décembre que l’on fera la connaissance du Xiaomi 12 équipé du Snapdragon 898, qui sortira à la fin du mois. Le nouveau smartphone de Xiaomi pourrait même être choisi pour lancer le processeur de Qualcomm… et bien sûr, il y aura plus d’une version. Les Xiaomi 12 Pro, Ultra, Ultra Enhanced, sont quelques-uns des modèles qui ont déjà été associés à cette version.

Il y a maintenant plus de preuves qu’il existe peut-être une version plus compacte, le Xiaomi 12X, avec des spécifications modifiées, mais avec un appareil photo supérieur.

Xiaomi 12X, une version compacte avec appareil photo supérieur

En écrivant sur Xiaomi, on pourrait dire que Xiaomi 12 n’arrivera pas avec 2 ou 3 versions. 2022 est susceptible de nous apporter plus que cela dans les variantes de ce modèle haut de gamme. Certains encore plus puissants, d’autres plus modestes et d’autres encore les mêmes que ceux déjà lancés, mais sous le nom d’une autre marque.

Le Xiaomi 12 devrait sortir en décembre, mais il est probable que les versions Ultra ne seront présentées qu’en 2022. Cependant, en décembre, une version compacte de ce haut de gamme pourrait être présentée, similaire à ce que nous avons déjà vu se produire. .

Selon certaines sources, il y aura le lancement du Xiaomi 12X, qui a déjà été trouvé dans certains documents officiels, avec le numéro de modèle 2112123AG. Il s’agit d’une version « globale » compte tenu du G à la fin du numéro et le leaker avance spécifiquement qu’il s’agira d’une version qui ne sortira pas en Inde.

Ce sera un modèle plus léger avec des dimensions plus petites, et sera équipé d’un processeur moins performant, lorsqu’il sera acheté avec le Snapdragon 898, le Snapdragon 870, il aura un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FullHD+. L’écran aura 6,28″. L’appareil photo principal est conçu pour avoir 50 MP, ce qui peut être le même appareil photo qui sera placé sur les modèles haut de gamme, marquant la différence dans le segment.