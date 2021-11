L’application GeForce Now a commencé à être déployée sur les téléviseurs LG

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les téléviseurs de LG ont la réputation d’être les meilleurs ensembles de jeux que l’on puisse acheter, et ils sont sur le point de devenir encore plus attrayants pour les joueurs. Après avoir annoncé la fonctionnalité au début de cette année, le service de streaming de jeux en nuage GeForce Now de Nvidia est déployé sous forme bêta sur certains des nouveaux téléviseurs de la société.

En janvier, LG a annoncé qu’il commencerait à ajouter l’application GeForce Now à certains téléviseurs au cours du second semestre. Il arrive enfin dans certains modèles de téléviseurs LG 4K OLED, QNED Mini LED et NanoCell 2021 sur 80 marchés à partir d’aujourd’hui.

Alors que l’application WebOS est toujours classée comme étant en version bêta, LG écrit qu’elle devrait être entièrement fonctionnelle et disponible via le LG Content Store.

Il convient de noter que les jeux seront limités à 60 images par seconde et à une résolution de 1080p, vous ne pourrez donc pas profiter des capacités 4K/120 Hz des téléviseurs. Vous pouvez toujours utiliser un téléviseur Nvidia Shield à la place, qui peut diffuser en 4K et HDR. L’application est également limitée à la stéréo à 2 canaux et les combinaisons clavier/souris sont limitées à la navigation, bien que tous les contrôleurs pris en charge fonctionnent toujours avec les jeux.

En plus de pouvoir jouer aux jeux PC que vous possédez déjà, il y a plus de 35 titres gratuits disponibles sur GeForce Now.

Chaque niveau GeForce Now est pris en charge, y compris le niveau RTX 3080 « la plus haute performance » récemment introduit (100 $ pour six mois), qui utilise la puissance de cette carte Ampère haut de gamme. Cependant, il semble que vous ne pourrez pas utiliser les 1440p/120fps disponibles avec l’option via la nouvelle application TV de LG.

Nvidia note que les membres GeForce Now Priority (50 $ pour six mois) ont un accès prioritaire aux serveurs de jeux, aux plates-formes RTX premium et à des sessions de six heures, tandis que les utilisateurs du niveau gratuit bénéficient d’une plate-forme de base, d’un accès standard et sont limités à une heure. séances. Les abonnés payants obtiennent également une copie gratuite de Crysis Remastered.

L’annonce originale de LG indiquait que l’application Google Stadia serait également disponible sur les téléviseurs LG cette année, avant GeForce Now, mais nous attendons toujours l’arrivée de la première.