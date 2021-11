Squid Game totalise déjà 1,65 milliard d’heures visionnées en seulement 4 semaines

Nous n’avons rien de nouveau lorsque nous disons que la série Squid Game a été l’un des plus grands succès de Netflix. La série donne beaucoup à dire, notamment pour son contenu et aussi pour l’impact qu’il peut avoir sur ce que vous voyez, à savoir les plus jeunes.

Cependant, les dernières données révélées par la plateforme montrent clairement la popularité de Squid Game, puisque le titre compte déjà 1,65 milliard d’heures vues en seulement quatre semaines.

Squid Game avec 1,65 milliard d’heures vues

Depuis ses débuts sur Netflix le 17 septembre, la série Squid Game est rapidement devenue la plus grosse sortie de la plateforme de streaming. Cependant, maintenant, le service de contenu a révélé à coup sûr les chiffres définitifs qui nous montrent l’ampleur et la portée de cette série sud-coréenne effrayante mais captivante.

Selon les données révélées, Squid Game a réussi à totaliser 1,65 milliard d’heures vues au cours des quatre premières semaines seulement. Ces valeurs dépassent de loin la série Bridgerton, qui occupe actuellement la deuxième place de ce classement avec 625 millions d’heures vues.

Pour vous donner une idée, 1,65 milliard d’heures équivaut à environ 182 000 ans. Et si on met la situation dans cette perspective, ce sont certainement des chiffres absolument impressionnants. Auparavant, la société avait précédemment signalé que Squid Game avait été vu par 142 millions de familles seulement 4 semaines après sa sortie. Il faut cependant noter qu’il suffit de les regarder pendant au moins deux minutes pour que cela soit compté comme une vue.

Ces données ont été révélées par Netflix mardi dernier (16) pour les films et séries en anglais, ainsi que pour les productions dans d’autres langues. Ce classement est régulièrement mis à jour et vous pouvez voir tous les détails actuels sur le site Web top10.netflix.com.

Si nous nous concentrons sur les films les plus populaires, actuellement Bird Box est en tête du classement avec 282 millions d’heures regardées, suivi par Extraction avec 231 millions d’heures.

Dans les films dans d’autres langues, Blood Red Sky a déjà 111 millions d’heures de visionnage et en deuxième position, nous avons The Platform avec 108 millions d’heures.

Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles la deuxième saison de Squid Game sortira, mais Netflix n’a pas encore officiellement annoncé cette possibilité.

Avez-vous vu l’une de ces séries ou films ?