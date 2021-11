Mise à jour de WatchOS 8.1.1 vers Apple Watch Series 7

Un des avantages d’avoir un contrôle total sur votre écosystème est de pouvoir mettre à jour vos systèmes d’exploitation à tout moment et avec un grand nombre d’utilisateurs. Apple le fait en permanence en rendant ses équipements plus agiles et sécurisés. En tant que tel, la société a maintenant publié une autre version pour résoudre un problème dans le logiciel Apple Watch Series 7 GPS + Cellular.

La nouvelle version, watchOS 8.1.1 est sortie il y a quelques heures et doit être installée pour que l’utilisateur puisse tirer le meilleur parti de sa montre connectée de dernière génération.

WatchOS 8.1.1 est disponible pour Apple Watch Series 7 GPS+Cellular

Apple a publié une nouvelle version de watchOS, dans ce cas il s’agit de la version 8.1.1 et il semble, pour l’instant, qu’elle ne soit réservée qu’aux utilisateurs possédant un modèle Apple Watch Series 7 GPS+Cellular. Dans ce cas, c’est la solution à une erreur détectée dans le logiciel de la montre qui ne permettait pas de charger « normalement » ces machines.

Bien qu’Apple ait laissé cette indication, la vérité est qu’il n’y a eu aucun écho à propos de cette faille. Si certains utilisateurs ont rencontré ce problème, il était très résiduel ou c’est Apple qui l’a détecté et corrigé.

Pour télécharger cette nouvelle version 8.1.1 n’oubliez pas que vous devez avoir l’Apple Watch avec une batterie d’au moins 50%. Il est également nécessaire de l’avoir connecté au chargeur lors du téléchargement de la mise à jour et la mise à jour prend un certain temps. Dans tous les cas, nous pouvons mettre à jour la montre à partir de vos paramètres dans l’application iPhone, alors allez dans Montre > Général > Mise à jour logicielle.

La mise à jour intervient après la sortie d’iOS 15.1.1, qui incluait des correctifs pour les problèmes d’appels interrompus sur les iPhone 12 et 13.

Apple affirme que watchOS 8.1.1 et iOS 15.1.1 n’incluent pas les mises à jour de sécurité.