Winamp revient : après des années, l’application qui a révolutionné l’écoute de musique en 1997 est mise à jour

L’annonce vient du site de l’application historique. La nouvelle version sera une refonte complète, conçue pour le monde de la musique en streaming, des podcasts et de la radio.

Avant Spotify, Pandora et Apple Music, avant les smartphones et avant les iPods, la musique numérique s’écoutait devant le PC avec Winamp. Le logiciel de lecture multimédia né en 1997 a représenté un véritable jalon dans l’histoire de l’écoute de la musique : bien qu’il ne soit pas lié à l’invention des MP3, il a contribué à les populariser en offrant un moyen populaire et efficace de les écouter ; au cours de ses années de carrière honorable, il a eu plusieurs adversaires, mais pour toute l’ère pré-smartphone, c’était tout simplement le programme le plus téléchargé et utilisé dans l’industrie grâce à sa simplicité et la large personnalisation offerte aux utilisateurs. Aujourd’hui, 24 ans après ses débuts, Winamp est sur le point de revenir sous une forme complètement renouvelée et avec des fonctionnalités conçues pour le monde de la musique en streaming.

Une toute nouvelle version

Cela a été annoncé par le site Web du projet, mis à jour au cours des dernières heures après des mois d’inactivité avec quelques informations sur ce que l’on peut attendre du nouveau Winamp. Le portail parle d’un produit pour la prochaine génération – pas une simple mise à jour mais une refonte complète conçue pour écouter de la musique en déplacement. Le langage utilisé sur le site est vague, mais il suggère que la nouvelle application contiendra des fonctionnalités sociales pour rester plus proche des artistes et la possibilité d’écouter des podcasts, des radios Web et des stations de radio.

Espace pour les créateurs

Parmi les nouveautés du nouveau WinAmp, il y aura également des fonctions dédiées aux artistes et créateurs, qui seront aidés à « entrer en contact étroit avec les fans et les auditeurs, et à gagner équitablement » de leurs activités. Bref, l’idée est que Winamp puisse s’offrir comme une plateforme d’écoute et de publication de musique et de programmes, dont l’appli sera simplement le point d’accès. La manière dont cette vision sera posée vis-à-vis des géants actuels du secteur est quelque chose qui n’émergera que lorsque l’application sera réellement publiée.

Comment obtenir le nouveau Winamp

En fait, le nouveau Winamp n’est pas encore disponible : il le sera bientôt, dans une version préliminaire qui permettra aux développeurs d’appliquer les dernières corrections avant les débuts officiels. Ceux qui souhaitent mettre la main sur cette version dès que possible peuvent s’inscrire au programme bêta directement depuis cette section du site Winamp ; ceux qui souhaitent donner un nouveau souffle à l’ancienne application peuvent télécharger la dernière version sortie sur le marché : la 5.8 de 2018, qui contient l’ancienne interface graphique associée à l’édition la plus récente et sécurisée du code source.