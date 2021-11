Montres connectées pour femmes : un style de vie individuel avec une technologie contemporaine

La plupart des fabricants de montres connectées d’aujourd’hui optent consciemment pour des modèles «unisexes» – ils conviennent également à tout le monde. À mon avis, c’est la bonne approche, car pourquoi une montre-bracelet ne devrait-elle convenir qu’à un seul sexe ? Vos propres préférences et attentes vis-à-vis d’une montre connectée sont bien plus importantes. Avant d’acheter, cependant, vous devez faire attention à la taille et à la fonctionnalité, entre autres. Parce qu’il y a des appareils ici qui pourraient être plus adaptés aux femmes.

La smartwatch optimale pour les femmes : taille et design

Liste de contrôle avant d’acheter:

✔ Décidez d’une taille de boîtier qui vous convient à vous et à votre corps

✔ Nous recommandons des tailles d’écran à partir de 1,2 pouces

Qu’est-ce que tu préfères ? Carré ou Rond ?

✔ Presque toutes les montres intelligentes ont des cadrans sélectionnables

✔ Certains fabricants proposent d’autres options de personnalisation

Petites montres pour femmes, grandes montres pour hommes ? Nous ferions mieux de dire adieu à ce cliché archaïque. Ce qui plaît est idéal. Et ce qui vous convient le mieux. Si vous êtes plutôt petite et avez tendance à être mince, une montre connectée avec un boîtier de 45 mm pourrait (!) paraître trop encombrante à votre poignet. Les dimensions courantes ici sont de 38 mm, 40 mm, 42 mm, 44 mm et même plus. Les tailles d’affichage en découlent. La règle ici est majoritairement (clairement) supérieure à 1 pouce de diagonale d’écran. Les 1,2 pouces d’une Samsung Galaxy Watch4 de 44 mm, par exemple, permettent une très bonne ergonomie. Pour ceux qui l’aiment plus grand : la Huawei Watch Fit Elegant a 1,64 pouces à offrir.

La Huawei Watch Fit Elegant a un écran de 1,64 pouces. C’est assez gros pour une montre connectée. (Photo : Huawei)

Un autre aspect qui joue un rôle plus important est la conception. Les écrans angulaires tels que l’Apple Watch ou de nombreuses montres connectées dans le style des brassards de fitness ont un effet technique subtil, tandis que les alternatives avec des écrans circulaires sont (subjectivement) plus à la mode et classiques. Quelle que soit la forme que vous choisissez : presque toutes les montres connectées pour femmes ont des dizaines de cadrans que vous pouvez changer pratiquement tous les jours.

L’Apple Watch Series 7 est l’une des nombreuses montres connectées adaptées aux femmes à bien des égards. (Photo : Apple)

La personnalisation joue désormais un rôle majeur. Samsung propose le soi-disant Watch Studio pour sa série Galaxy Watch, et il y a quelque chose de similaire chez Apple. Ici, vous pouvez choisir parmi différentes couleurs de boîtiers et de bracelets avant d’acheter pour trouver votre style personnel. Dans tous les cas, les bracelets peuvent être facilement échangés par la suite, en particulier contre les produits plus chers de fabricants renommés.

Équipement technique : que doit-il être ?

Liste de contrôle avant d’acheter:

De quelles fonctions avez-vous (vraiment) besoin ?

Pratique : mesure de la fréquence cardiaque, ECG, oxygène dans le sang

❌ Le module radio intégré augmente le prix (de manière significative)

✔ La plupart des montres connectées les plus chères sont étanches

Qu’est-ce qui rend une montre intelligente intelligente ? Ce sont les « gadgets techniques » comme la possibilité de mesurer la saturation en oxygène du sang, la pression artérielle ou la fréquence cardiaque. Des informations telles que le niveau de stress ou l’activité (en combinaison avec des capteurs de mouvement) peuvent en être dérivées. C’est exactement ce qui est particulièrement utile pour les personnes actives et les personnes âgées. À mon avis, ce sont les caractéristiques les plus importantes d’une montre connectée. Les activités telles que le jogging, le yoga, la méditation ou la marche sont reconnues par les horloges d’aujourd’hui indépendamment ou peuvent être démarrées rapidement. Pour un soutien pendant l’exercice, pour compter les calories brûlées ou pour suivre les valeurs de santé.

Les bons capteurs sont essentiels à une bonne montre connectée. (Photo : Apple)

À mon avis, un module radio pour une smartwatch n’est nécessaire que si vous souhaitez utiliser la montre indépendamment du smartphone. Par exemple en faisant du jogging ou de la natation. En parlant de ça : presque toutes les montres connectées plus chères sont étanches. Pratiquement.

Éléments pratiques pour la vie quotidienne

Liste de contrôle avant d’acheter:

Pour les urgences : SOS d’urgence et détection de chute

Pour la musique : Bluetooth, WiFi et stockage suffisant

✔ NFC pour le paiement sans contact

S’il s’agit d’une montre connectée pour une femme handicapée ou âgée, faites attention aux fonctions d’urgence. L’Apple Watch ou la Galaxy Watch proposent naturellement de tels éléments. Ils indiquent également aux utilisateurs si leur fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse ou si quelque chose ne va pas avec le rythme cardiaque.

Vous pouvez surveiller votre santé avec certaines fonctions. (Photo : Samsung)

Avec Bluetooth, vous établissez une connexion avec le smartphone, à la maison, vous préférez utiliser le WiFi pour télécharger des applications ou de la musique sur la montre. Vous pouvez mieux les entendre grâce à des écouteurs sans fil connectés à la smartwatch. Alors si vous aimez écouter des mélodies ou écouter des podcasts en déplacement et indépendamment de votre smartphone, vous devez faire attention à ces éléments. Et avoir assez de mémoire. Les mémoires flash de 8, 16 et 32 ​​Go ne sont plus rares et ne peuvent généralement pas être mises à niveau à une date ultérieure.

Au fait : le paiement sans contact avec la smartwatch est plutôt sympa, mais nécessite un module NFC. Sans « Near Field Communication » et une connexion à un smartphone (Bluetooth) ou à Internet (LTE) cela ne fonctionnerait pas autrement.

Ce que vous pouvez faire sans

Liste de contrôle avant d’acheter:

❌ Calendrier menstruel sympa, mais pas une raison d’acheter

Fonction téléphonique souvent peu pratique

L’analyse du sommeil n’est généralement pas requise

Les applications en particulier pour les femmes – en particulier les calendriers menstruels – sont désormais presque standard. De telles solutions sont certes pratiques, mais ne doivent pas être L’argument pour acheter une smartwatch. Ceux-ci peuvent généralement être ajoutés ultérieurement via l’application ; alternativement, un calendrier pour le téléphone mobile est suffisant.

Téléphoner avec la smartwatch ? Est possible avec de nombreux modèles, mais toujours pas confortable. (Photo : Amazfit)

Les fabricants annoncent souvent des fonctions de téléphonie grâce à des haut-parleurs et des microphones intégrés. Vous pouvez certainement imaginer que ce n’est pas une expérience. Une seule exception est logique : Smartwatch avec module LTE et casque sans fil. Est-ce que c’est obligé? Au moins, cette variante est garantie d’être coûteuse.

Si vous pouvez imaginer vérifier votre comportement de sommeil, déterminer les bruits de ronflement et enregistrer les phases de sommeil, alors une analyse peut être utile. Pour ce faire, il est nécessaire de porter la montre la nuit, ce qui est peu pratique avec des montres connectées plus grandes.

Et la batterie ?

Liste de contrôle avant d’acheter:

❗ Les montres connectées avec piles échangeables ne sont pas disponibles

❗ Plus il y a de fonctions, plus la durée de vie de la batterie est courte

Il n’y a pas de piles échangeables sur les montres connectées. Les batteries généralement petites sont presque toujours chargées rapidement. Si vous êtes pressé, faites attention aux fonctions de charge rapide comme l’Apple Watch Series 7.

La Huawei Watch GT3 a une longue durée de vie de la batterie. (Photo : Huawei)

Quoi qu’il en soit, le sujet de la durée de vie de la batterie est difficile : les montres intelligentes comme la Huawei Watch GT 2 annoncent avec de grandes valeurs d’une semaine, le compromis est une gamme plus petite d’applications et, surtout, de fonctions. On manque souvent de WiFi (téléchargements), de NFC (paiement sans contact) ou de suivi permanent de la fréquence cardiaque. Si vous voulez avoir tout cela, la batterie s’épuise (beaucoup) plus vite. Il faut recharger une Apple Watch tous les jours si vous l’utilisez de manière intensive, une Galaxy Watch4 tient deux à trois jours.

Offre d’application : le système d’exploitation décide

Liste de contrôle avant d’acheter:

✔ WearOS et WatchOS offrent la plus large gamme d’applications

✔ WearOS idéal pour les utilisateurs de smartphones Android

✔ WatchOS idéal pour les utilisateurs d’iPhone

✔ Vérifiez les AppStores pour voir s’ils vous offrent ce que vous voulez

Semblable aux smartphones, deux systèmes d’exploitation dominent dans le domaine des montres connectées : le WatchOS d’Apple pour l’Apple Watch interne et le WearOS basé sur Android de Google pour les montres de nombreux fabricants tels que Samsung, Fossil, Casio, Tag Heuer ou Motorola. .

WearOS PlayStore propose de nombreuses applications. (Photo : Sven Wernicke)

Les deux plates-formes offrent une large gamme d’applications et de magasins adaptés. Donc, si vous appréciez une variété d’applications pour étendre les fonctionnalités de votre smartwatch, optez pour une montre avec l’un de ces systèmes d’exploitation. La même chose s’applique ici : avec un smartphone Android, vous obtenez la meilleure expérience utilisateur avec WearOS, tandis qu’une montre WearOS fonctionne également avec un iPhone. À l’inverse, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec une Apple Watch avec un téléphone Android – un iPhone est recommandé ici.

Mais : D’autres montres connectées, par exemple de Honor, Huawei ou même AmazFit, peuvent vous intéresser. Ici, des systèmes d’exploitation spécialement développés et optimisés pour le matériel sont utilisés, qui promettent une longue durée de vie de la batterie en comparaison, mais offrent beaucoup moins d’applications. Si vous n’avez pas besoin de « fioritures inutiles », il n’est pas nécessaire que ce soit une montre avec WearOS et WatchOS.

Quelles montres connectées conviennent aux femmes ?

Recommandations pour les montres connectées pour femmes – cela ne peut être qu’une liste subjective. Personnellement, je suis (en tant qu’homme) très content de ma Samsung Galaxy Watch4, qui peut être changée optiquement dans le studio horloger du fabricant. La version régulière en particulier est agréablement minimaliste et est disponible à partir d’un boîtier de 40 mm. Si vous l’aimez plus volumineux, optez pour la Galaxy Watch4 Classic de 46 mm.

La Galaxy Watch4 est une montre connectée moderne et polyvalente pour femmes. (Photo : Samsung)

L’Apple Watch Series 7 ou la SE méritent également une recommandation. Surtout pour les amis Apple. L’écran OLED, de nombreuses fonctionnalités et de nombreuses couleurs font de la smartwatch un plaisir.

La Huawei Watch GT3 est également très séduisante et bien équipée. Une semaine d’autonomie est quelque chose dont Apple Watch et Galaxy Watch4 ne peuvent que rêver. Si, par contre, vous voulez quelque chose d’un peu plus « angulaire », il vaut la peine de jeter un œil à la Huawei Watch Fit Elegant.

Le Garmin Lily est disponible en différentes couleurs. (Photo : Garmin)

Le mot-clé est élégant. Fossil a plusieurs montres connectées pour femmes dans son portefeuille ; WearOS est généralement utilisé dans les différents modèles. Cela s’applique également au Michael Kors Gen 5E Darci, au Mobvoi TicWatch C2 ou au Michael Kors Access. La Garmin Lily, qui s’adresse consciemment aux femmes sportives, se passe de WearOS ou WatchOS.

Au final, l’offre est désormais énorme. Et comme je l’ai dit : grâce à l’approche unisexe, ce sont les valeurs intérieures qui font la grande différence.