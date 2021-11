Les mémoires DDR5 sont arrivées et sont déjà épuisées faute de composants

Malheureusement, les pénuries de composants ne sont pas nouvelles. Et pratiquement chaque jour, des nouvelles sortent de son implication sur différents marchés. Qu’il s’agisse du manque d’équipements, de la forte hausse des prix, entre autres situations, autant de conséquences inévitables d’un problème qui dure depuis plusieurs mois et qui n’est pas en vue.

Le dernier effet a fait que les mémoires DDR5, qui sont pratiquement arrivées « maintenant » sur le marché, sont déjà complètement épuisées !

En lançant les nouveaux processeurs Alder Lake de 12e génération, Intel a également introduit les nouvelles mémoires DDR5 sur le marché. Et plusieurs modèles séduisent les fans du segment hardware, comme le nouveau G.Skill Trident Z5, les mémoires DDR5 les plus rapides au monde qui ont réussi à battre le record en atteignant 8704 M/s.

Cependant, ceux qui n’ont pas pu acquérir une copie de la DDR5, auront certainement des difficultés à en trouver une à acheter maintenant, du moins pas si tôt. Un jour, le problème est que de nombreux utilisateurs ont commencé à construire leur système sur la base du processeur Alder Lake, mais ils ne disposent que de la mémoire RAM pour terminer le processus. En tant que tels, ils se retrouveront avec un ordinateur incomplet indéfiniment.

Nous savons que le grave problème du manque de composants dans l’industrie conditionne l’abondance de ce produit et d’autres sur les étagères. Mais le principal composant manquant de la DDR5 est le PMIC (Power Management Integrated Circuit, ou circuits intégrés pour la gestion de l’alimentation) et, par conséquent, il ne permet pas la fourniture de mémoires DDR5 sur le marché mondial.

Selon des sources révélées par le site Web 12chip, les puces PMIC pour les mémoires DDR5 coûtent environ 10 fois plus cher que celles utilisées pour les modules DDR4. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que la situation ne devrait s’améliorer qu’au second semestre de l’année prochaine 2022. Et cette époque est aussi la date que de nombreux experts prédisent pour la fin de la pénurie de composants.

